Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Ngô Thanh Minh: Người mở lối thoát nghèo cho diêm dân xã An Lương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN HÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Từ phương pháp làm muối truyền thống phụ thuộc vào thời tiết, hạt muối lẫn tạp chất và có giá trị thấp, ông Ngô Thanh Minh (SN 1960, hội viên Chi hội Nông dân thôn An Mỹ, xã An Lương, tỉnh Gia Lai) đã tiên phong đưa phương pháp sản xuất muối trải bạt về địa phương.

Không dừng lại ở đó, ông còn tận dụng ruộng muối trong mùa mưa để nuôi cá chua, mở ra hướng đi đột phá giúp diêm dân nâng cao thu nhập trên cùng một diện tích canh tác. Từ hiệu quả thực tế, mô hình từng bước được người dân địa phương học tập, nhân rộng.

Với những cống hiến thiết thực cho cộng đồng, ông Ngô Thanh Minh đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích điển hình tiêu biểu trong phong trào Dân vận khéo giai đoạn 2021 - 2025.

Đổi mới để nâng giá trị hạt muối

Sinh ra và lớn lên tại thôn An Mỹ (xã An Lương), ông Minh đã gắn bó với nghề muối từ thời trẻ. Ông thấu hiểu nỗi cơ cực của diêm dân và đau đáu câu hỏi “Làm sao để người dân bớt vất vả và có thể sống khỏe ngay trên chính đồng muối quê nhà?”.

1-3912.jpg
Ông Ngô Thanh Minh bên lượng muối dự trữ để cung ứng cho thị trường vào mùa đông. Ảnh: Nguyễn Hân

Năm 2015, trong một chuyến tham quan thực tế tại Phan Rang (tỉnh Khánh Hòa), ông Minh đã tìm ra lời giải cho trăn trở ấy - phương pháp sản xuất muối trải bạt. Ngay vụ đầu tiên sau đó, ông Minh bắt tay cải tạo 2.500 m² ruộng muối của gia đình, đầu tư bạt trải trên ô kết tinh. Kết quả ngoài mong đợi khi vụ đầu tiên ông thu được 50 tấn muối sạch, năng suất gấp đôi so với phương pháp truyền thống, giá muối sạch cao hơn 30%.

Từ thành công bước đầu, sang năm tiếp theo, ông Minh thuê thêm 2 ha ruộng dự phòng của xã để mở rộng sản xuất và tiếp tục được mùa lớn khi thu về hơn 400 tấn muối sạch, không chỉ mở ra cơ hội đổi đời cho riêng mình, mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của diêm dân ở địa phương.

Theo ông Minh, phương pháp làm muối trải bạt đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo nghề muối tại xã An Lương. So với sản xuất trên nền đất truyền thống, muối trải bạt sạch hơn, hạn chế tối đa đất cát, tạp chất và giảm phụ thuộc vào thời tiết. Năng suất muối tăng trên 30%, công lao động giảm hơn 50%, đặc biệt giá bán tăng trung bình hơn 30%.

“Cái được lớn nhất từ sản xuất muối sạch là sản phẩm làm ra đến đâu được các DN và thương lái gom mua đến đó, chấm dứt cảnh “được mùa mất giá” - ông Minh chia sẻ.

2.jpg
Diêm dân thu hoạch muối trên ruộng sản xuất bằng phương pháp trải bạt. Ảnh: NVCC

Từ thành công của mình, ông Minh đã vận động diêm dân chuyển đổi sang sản xuất muối sạch bằng phương pháp trải bạt. Đối với những hộ khó khăn về vốn đầu tư bạt, ông sẵn sàng cho mượn vốn, sau đó đại diện đứng ra bao tiêu toàn bộ sản phẩm muối sạch để cung cấp cho các nhà máy chế biến trong khu vực.

Nhờ vậy, chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ 45 ha ruộng muối trên địa bàn xã An Lương đã chuyển sang trải bạt, đạt sản lượng khoảng 6.000 tấn muối sạch mỗi năm. Với giá bán ổn định từ 1.600 - 1.800 đồng/kg, bình quân mỗi hộ thu hoạch 60 - 70 tấn/vụ, mang lại thu nhập 90 - 120 triệu đồng.

Bước tiến mới từ cá chua

Không dừng lại ở hạt muối, ông Minh tiếp tục tìm giải pháp khai thác tối đa tiềm năng đất đai, mặt nước tại địa phương. Nhận thấy đồng muối thường bị bỏ hoang, nước ngập trắng đồng trong những tháng mưa lũ, ông nảy ra ý định đưa cá chua vào nuôi thử nghiệm.

Cứ sau khi thu hoạch vụ muối vào đầu tháng 9 âm lịch, ông Minh tận dụng hạ tầng ruộng muối để thả khoảng 10.000 con cá chua giống. Vừa làm vừa học hỏi đặc tính sinh trưởng của cá, ông áp dụng hình thức nuôi thâm canh, điều chỉnh độ mặn và nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có trên đồng. Nhờ nắm vững kỹ thuật, cá nuôi sau 5 - 6 tháng đạt trọng lượng 1 - 1,5 kg.

Nhiều năm nay, trên diện tích 2,25 ha canh tác kết hợp (mùa nắng làm muối trải bạt, mùa mưa nuôi cá chua), mỗi năm gia đình ông Minh thu hoạch khoảng 22 tấn cá thương phẩm. Tổng doanh thu từ làm muối và nuôi cá hằng năm đạt trên 1 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí mang về lợi nhuận khoảng 600 triệu đồng.

Từ thành công của ông Minh, mô hình nuôi cá chua mùa mưa đã được nhân rộng ra toàn xã An Lương với tổng diện tích lên tới 80 ha, sản lượng đạt trên 800 tấn/năm. Năm 2022, sản phẩm cá chua An Lương được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, trở thành mặt hàng được thị trường trong và ngoài tỉnh rất ưa chuộng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Từ mã số vùng trồng đến vùng nguyên liệu bền vững

Từ mã số vùng trồng đến vùng nguyên liệu bền vững

Nông nghiệp

(GLO)- Mã số vùng trồng không chỉ giúp truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu thị trường mà còn thúc đẩy nông dân, HTX và doanh nghiệp ở Gia Lai thay đổi phương thức sản xuất. Việc xây dựng, duy trì mã số góp phần hình thành vùng nguyên liệu ổn định, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.

Nông dân thi đua làm giàu, phát triển nông thôn

Nông dân thi đua làm giàu, phát triển nông thôn

Nông nghiệp

(GLO)- Chiều 22-10, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2022-2026.

Kết quả nghiên cứu phải tạo ra giá trị thực tiễn

Kết quả nghiên cứu phải tạo ra giá trị thực tiễn

Nông nghiệp

(GLO)- Tròn 20 năm gắn bó với nghề nghiên cứu, chọn tạo và chuyển giao giống cây trồng, Thạc sĩ Trương Thị Thuận - Phó phụ trách Bộ môn Cây đậu đỗ (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, phường Quy Nhơn Bắc) đã góp phần đưa nhiều giống cây trồng mới vào sản xuất.

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

Nông nghiệp

(GLO)- Đến cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai có 75.088 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 6.957 hộ so với giai đoạn 2017-2022. Trong đó, có 74.306 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở, 706 hộ cấp tỉnh và 76 hộ cấp trung ương.

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

Nông nghiệp

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

Thời sự

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Nông nghiệp

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Nông nghiệp

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

null