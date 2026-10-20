Hội chợ OCOP Pleiku 2026: Kết nối sản phẩm, lan tỏa bản sắc Phố núi

(GLO)- Từ sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương đến không gian văn hóa Jrai giàu bản sắc, Hội chợ OCOP và Đặc sản ẩm thực Phố núi Pleiku năm 2026 tạo cơ hội quảng bá, kết nối tiêu thụ hàng hóa; đồng thời mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm về văn hóa, ẩm thực đặc trưng của Phố núi.

Kết nối, quảng bá sản phẩm địa phương

Diễn ra từ ngày 16 đến 18-10 tại khu vực đường Anh hùng Núp (Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku), hội chợ quy tụ 35 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, đặc sản địa phương và ẩm thực truyền thống Tây Nguyên.

Các gian hàng thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, tìm hiểu và mua sắm. Sự phong phú của nông sản, thực phẩm chế biến, hàng thủ công cùng hương vị ẩm thực truyền thống tạo nên không gian trải nghiệm đa dạng, góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Tại gian hàng Bana Food, chị Ksor H’khit giới thiệu nhiều món ăn mang hương vị Tây Nguyên như gà nướng, cơm lam, thịt heo nướng, cà đắng, thịt bò đùm lá chuối và một số nguyên liệu như cà đắng, lá é được lấy từ vườn nhà.

Các món ăn có giá từ 20.000 đồng/khúc cơm lam, 30.000 đồng/xiên nướng đến 50.000 đồng/đùm thịt bò và cà đắng đùm lá chuối; gà nướng giá 250.000 đồng/con.

Theo chị H’khit, gà nướng, cơm lam và các món xiên nướng được nhiều khách tham quan quan tâm. Tham gia hội chợ, chị mong muốn giới thiệu rộng rãi hơn những món ăn đặc trưng của người Tây Nguyên, qua đó góp phần quảng bá ẩm thực Gia Lai đến người dân và du khách.

Cùng hướng đến mục tiêu đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, Công ty TNHH MTV Trần Lâm Gia Phát (phường Hội Phú) mang đến các sản phẩm như xúc xích nhà làm, khô gà, khô bò, bò một nắng và heo một nắng.

Chị Nguyễn Huỳnh Đan Phương - nhân viên công ty - cho biết, đơn vị có 2 sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao từ năm 2024. Trong quá trình sản xuất, công ty chú trọng nguồn nguyên liệu có xuất xứ rõ ràng, sử dụng thịt tại địa phương và tuân thủ quy định về chất bảo quản, phụ gia thực phẩm.

Tại hội chợ, khô bò được bán với giá 250.000 đồng/sản phẩm; khô gà lá chanh và khô gà bơ tỏi có giá 150.000 đồng/sản phẩm. Bên cạnh kênh bán hàng trực tiếp, doanh nghiệp còn phân phối qua TikTok, Facebook và các sàn thương mại điện tử.

Theo chị Phương, sản phẩm đã tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Người dân, du khách tham quan, thưởng thức các món ăn đặc trưng như cơm lam, gà nướng, rượu cần. Ảnh: Minh Chí

Ngoài nông sản và thực phẩm, hội chợ còn có các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên. Bà Đoàn Thị Thu Hằng - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ TH Nature (Nha Trang) cho biết, đơn vị mang đến các loại tinh dầu sả, tràm, bạc hà, cam quế cùng máy xông tinh dầu.

Các sản phẩm được kiểm định bởi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3). Thông qua hội chợ, doanh nghiệp mong muốn kết nối với khách sạn, nhà hàng, trường học và các đơn vị có nhu cầu sử dụng sản phẩm.

Tham quan, mua sắm tại hội chợ, bà Nông Thị Hài (tổ 4, phường Hội Phú) đánh giá các gian hàng phong phú, đa dạng, được bài trí đẹp mắt. Bà mong muốn hoạt động này tiếp tục được tổ chức hằng năm, tạo thêm cơ hội để các cơ sở sản xuất, kinh doanh giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ông Nguyễn Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND phường Pleiku - cho biết: Hội chợ được tổ chức nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm đặc trưng, đồng thời giới thiệu các giá trị văn hóa, ẩm thực và tiềm năng du lịch của địa phương.

Đây cũng là dịp để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các chủ thể OCOP giao lưu, kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng và du khách.

Lan tỏa bản sắc văn hóa Jrai

Không chỉ là nơi giới thiệu, mua bán sản phẩm, hội chợ còn tạo điểm nhấn bằng không gian văn hóa Jrai do Bảo tàng Pleiku tổ chức.

Không gian trưng bày văn hóa Jrai với các nhạc cụ, vật dụng truyền thống và sản phẩm thủ công. Ảnh: Minh Chí

Mô hình bếp truyền thống, trang phục, thổ cẩm, chuông gió, mặt nạ gỗ, mô hình đàn tơ rưng cùng nhiều vật dụng sinh hoạt được trưng bày, giúp người xem hình dung rõ hơn về đời sống văn hóa của cộng đồng.

Chị Y Phương - Trưởng Phòng Trưng bày và Truyền thông, Bảo tàng Pleiku (giữa) giới thiệu sản phẩm dệt thổ cẩm. Ảnh: Minh Chí

Chị Y Phương - Trưởng Phòng Trưng bày và Truyền thông (Bảo tàng Pleiku) cho biết, việc giới thiệu các sản phẩm văn hóa truyền thống góp phần giúp người dân, du khách hiểu thêm về phong tục, tập quán của đồng bào Jrai.

Trong đó, bếp không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn là nơi các thành viên gia đình quây quần, chăm sóc, dạy dỗ con cái. Trang phục, thổ cẩm, rượu ghè và các sản phẩm thủ công cũng phản ánh những nét đặc trưng trong đời sống cộng đồng.

Theo chị Y Phương, các sản phẩm dệt thổ cẩm còn có tiềm năng phát triển thành hàng lưu niệm, phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách, góp phần tạo sinh kế gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống.

Điểm nhấn của không gian văn hóa Jrai là hoạt động tái hiện lễ cúng mừng lúa mới - nghi lễ nông nghiệp gắn với đời sống sản xuất và tín ngưỡng của đồng bào.

Nghi lễ thể hiện lòng biết ơn đối với Yang (thần linh) và thiên nhiên sau mùa thu hoạch, đồng thời gửi gắm ước vọng về sức khỏe, bình an, no đủ.

Tại chương trình, nghệ nhân Rah Lan Thắng cùng 40 nghệ nhân làng Ơp đã tái hiện nghi lễ, giúp người dân, du khách hiểu thêm về ý nghĩa của hạt lúa trong đời sống vật chất, tinh thần của cộng đồng Jrai cũng như những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Nghệ nhân Rah Lan Thắng cho biết, sau mỗi vụ mùa, khi thu hoạch xong, bà con tổ chức lễ để tạ ơn thần linh. Việc tái hiện nghi lễ tại hội chợ là dịp để các nghệ nhân giới thiệu phong tục truyền thống của làng, góp phần gìn giữ và trao truyền văn hóa cho thế hệ sau.

Sau phần nghi lễ, các nghệ nhân làng Ơp trình diễn cồng chiêng và xoang trong không khí vui tươi, rộn ràng. Những thanh âm cồng chiêng hòa cùng điệu múa truyền thống không chỉ tạo sức hấp dẫn cho hội chợ mà còn thể hiện tinh thần gắn kết cộng đồng, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Jrai đến đông đảo công chúng.

Các nghệ nhân làng Ơp trình diễn cồng chiêng, xoang trong không khí vui tươi, rộn ràng. Ảnh: Minh Chí

Chị Nguyễn Thị Loan (du khách đến từ TP. Đà Nẵng) cho biết bản thân rất ấn tượng với sự phong phú của các gian hàng và chương trình biểu diễn cồng chiêng, xoang.

Đây là lần đầu chị được trực tiếp thưởng thức những tiết mục này. Chị cũng dành thiện cảm cho con người thân thiện, khí hậu mát mẻ, dễ chịu của Pleiku và mong muốn có dịp trở lại.

Được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, Hội chợ OCOP và Đặc sản ẩm thực Phố núi Pleiku góp phần kết nối hoạt động xúc tiến thương mại với quảng bá văn hóa, du lịch.

Từ đây, những sản phẩm đặc trưng có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, trong khi các giá trị văn hóa bản địa được giới thiệu sinh động hơn đến người dân và du khách, góp phần tạo dấu ấn riêng cho điểm đến phố núi.