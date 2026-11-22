Chương trình có sự tham gia của học sinh các trường Tiểu học, THCS, THPT cùng các câu lạc bộ, đội, nhóm với 11 tiết mục biểu diễn gồm múa và nhảy hiện đại, mang đến màu sắc trẻ trung, sôi động cho không gian phố đêm Chợ Nhỏ.

Mỗi tiết mục có thời lượng từ 5 đến 8 phút, được dàn dựng với sự kết hợp giữa âm nhạc, động tác, đội hình và trang phục biểu diễn. Nội dung các tiết mục hướng đến những chủ đề gần gũi với lứa tuổi học đường như tình yêu quê hương, đất nước, bảo vệ môi trường, tình cảm thầy trò, bạn bè và khát vọng tuổi trẻ.

Không chỉ là dịp để các em học sinh thể hiện năng khiếu nghệ thuật, chương trình còn tạo cơ hội giao lưu, học hỏi giữa các trường học, câu lạc bộ, đội, nhóm. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ trong học đường, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi.