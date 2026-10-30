Công an phường Pleiku kiểm tra gần 80 cơ sở kinh doanh thực phẩm

(GLO)- Ngày 30-10, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách dịp Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Theo đó, Công an phường Pleiku đã phát tờ rơi, tuyên truyền, nhắc nhở với gần 80 cơ sở kinh doanh thực phẩm, cửa hàng ăn uống trên địa bàn.

Công an phường Pleiku đã kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng của nguyên liệu và thực phẩm. Ảnh: Văn Ngọc

Lực lượng Công an đã kiểm tra điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực chế biến và bảo quản; nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng của nguyên liệu và thực phẩm; việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, phòng, chống tình trạng tăng giá bất hợp lý hoặc găm hàng.

Kết quả bước đầu cho thấy, đa số cơ sở chấp hành tốt các quy định, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong chế biến, kinh doanh; nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, chưa phát hiện trường hợp vi phạm.

Trong quá trình kiểm tra, các cơ sở kinh doanh đã cam kết bảo đảm địa điểm, trang thiết bị, dụng cụ và sử dụng nguồn nguyên liệu, phụ gia, nước sạch có nguồn gốc rõ ràng; chấp hành nghiêm quy định pháp luật và chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm.