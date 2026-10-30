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Bắt khẩn cấp đối tượng cướp giật điện thoại của nữ sinh

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Công an phường Pleiku và các lực lượng liên quan truy xét, bắt khẩn cấp đối tượng cướp giật điện thoại của nữ sinh trên đường Sư Vạn Hạnh.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Khoảng 16 giờ 50 phút ngày 26-10, em T.T.H.N. (SN 2009, trú tại phường Diên Hồng) điều khiển xe máy đi học thêm trên đường Sư Vạn Hạnh hướng ra đường Hùng Vương thuộc địa bàn phường Pleiku.

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Đối tượng Huy đã bị bắt giữ sau 2 ngày lẩn trốn. Ảnh: Văn Ngọc

Sau lưng em N. có mang 1 chiếc cặp; trong ngăn kéo bên ngoài của cặp da, N. để 1 chiếc điện thoại Iphone 14 Promax nhưng quên không kéo ngăn khóa.

Lúc này, 1 đối tượng là nam giới lạ mặt, mặc quần áo màu đen, điều khiển xe máy đi từ phía sau lên áp sát em N. rồi giật lấy chiếc điện thoại trong cặp.

Em N. hô hoán và đuổi theo nhưng đối tượng đã tăng ga bỏ chạy theo hướng ra đường Hùng Vương tẩu thoát.

Đến khoảng 17 giờ 12 phút cùng ngày, mẹ của em N. nhận được cuộc gọi từ cửa hàng điện thoại Cu Bia trên đường Lê Duẩn (phường Pleiku) nói rằng đang giữ chiếc điện thoại trên. Cửa hàng cho biết vừa mua lại chiếc điện thoại của 1 người đàn ông với giá 4 triệu đồng và đề nghị em N. mang 4 triệu đồng đến chuộc lại.

Em N. sau đó đã đến Công an phường Pleiku trình báo. Sau khi tiếp nhận tin báo, Thượng tá Đậu Công Sơn - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đã trực tiếp chỉ đạo tổ công tác của phòng, cùng Công an phường Pleiku và Công an phường Hội Phú khẩn trương xác minh, truy xét, thu thập thông tin, trích xuất camera trên các tuyến đường.

Bước đầu xác định, đối tượng trốn chạy với thủ đoạn rất tinh vi nhằm cắt dấu vết nhận diện của lực lượng Công an. Tuy nhiên, qua rà soát và khoanh vùng, tổ công tác đã phát hiện đối tượng di chuyển lên khu vực huyện Đức Cơ cũ.

Tổ công tác phối hợp với Công an các xã Ia Dơk, Ia Nan và Ia Krêl chốt chặn tất cả các tuyến đường mà đối tượng có thể đi qua. Đến 14 giờ 30 phút ngày 28-10, các trinh sát đã bắt giữ được đối tượng là Cao Thái Bảo Huy (SN 1992, trú tại tổ 5, phường Hội Phú) khi đang lẩn trốn tại khu vực làng Pong, xã Ia Dơk.

Tại Cơ quan Công an, Huy khai nhận đã thực hiện vụ cướp giật chiếc điện thoại của cháu N. Được biết, Huy là đối tượng nghiện ma túy và trong diện quản lý của Công an phường Hội Phú. Huy đã có tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy”.

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