Phường Pleiku bàn giao công trình sửa chữa nhà ở cho vợ liệt sĩ

(GLO)- Chiều 29-10, Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao công trình sửa chữa nhà ở cho bà Hồ Thị Thu - vợ liệt sĩ Văn Xử, hiện trú tại tổ dân phố 5. Liệt sĩ Văn Xử hy sinh năm 1963 tại chiến trường Thừa Thiên Huế.

Lãnh đạo phường Pleiku thăm hỏi, trò chuyện cùng bà Hồ Thị Thu. Ảnh: Phương Thảo

Trước khi được hỗ trợ, căn nhà của bà Thu đã xuống cấp, mái dột, tường nứt, ảnh hưởng đến sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.

Trước hoàn cảnh đó, Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa phường Pleiku đã hỗ trợ 31 triệu đồng để sửa chữa các hạng mục như lợp mái, sơn tường và xử lý vết nứt.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và thi công Danacon hỗ trợ sơn cửa, cổng và làm mái che. Đến nay, công trình đã hoàn thành, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, giúp gia đình bà Thu có nơi ở an toàn hơn.

Trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho bà Hồ Thị Thu. Ảnh: Phương Thảo

Hoạt động thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với gia đình người có công với cách mạng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.