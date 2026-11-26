Người dân tổ dân phố Nhơn Bình cho hay: Do đoạn đường dọc bờ kè sông Dinh qua địa bàn không có nhà dân sinh sống nên từ năm 2025 đến nay, nơi đây thường xuyên xảy ra tình trạng đổ trộm xà bần, chất thải công nghiệp. Mặc dù chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã nhiều lần tổ chức dọn dẹp, xử lý các bãi rác tự phát, đồng thời tuyên truyền, cắm biển cấm, nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Các bãi xà bần, rác thải công nghiệp tại đường giao thông dọc bờ kè sông Dinh, đoạn cạnh Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình, tổ dân phố Nhơn Bình, phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: Nguyễn Chơn

Ông Nguyễn Văn Cường (tổ dân phố Nhơn Bình) bức xúc: “Tuyến đường dọc bờ kè khi mới đưa vào sử dụng đầu năm 2025 có cảnh quan thông thoáng, khang trang, sạch đẹp. Hằng ngày, bà con đến đây hóng mát, dạo bộ, tập thể dục. Nhưng tình trạng lén đổ xà bần, rác thải ngày càng nhiều, biến khu vực hàng cây xanh ven đường thành bãi rác tự phát”.

Đoạn đường dọc bờ kè sông Dinh qua tổ dân phố Bình Thạnh cũng xảy ra tình trạng tương tự. Theo người dân địa phương, các hành vi vi phạm chủ yếu diễn ra vào ban đêm nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Không chỉ có xà bần, rác thải bị đổ trộm, khu vực bờ kè còn trở thành nơi tập kết bùn đất, vật liệu nạo vét từ các công trình.

Tình trạng vi phạm về môi trường tái diễn khiến người dân bức xúc bởi các tuyến đường này là một phần Dự án hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh của TP Quy Nhơn trước đây, một trong những công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh Bình Định (cũ). Dự án được khởi công từ tháng 3-2022 với tổng vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 12-2024. Công trình góp phần “hồi sinh” sông Dinh sau nhiều năm ô nhiễm, trả lại diện mạo xanh, sạch, đẹp cho dòng sông.

Theo đại diện Ban Quản lý dịch vụ công ích Quy Nhơn (Sở Xây dựng), năm 2025, khu vực đường giao thông dọc tuyến kè sông Dinh bị ô nhiễm nghiêm trọng. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, đơn vị đã triển khai xử lý các bãi xà bần, rác thải, đồng thời bàn giao mặt bằng sạch cho phường Quy Nhơn Đông tiếp nhận, quản lý từ tháng 10-2025.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên, tình trạng đổ trộm xà bần, rác thải tại bờ kè sông Dinh vẫn diễn ra tràn lan, nhất là khu vực cạnh Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình (tổ dân phố Nhơn Bình). Tại đoạn đường phía Tây cổng nhà máy, một bãi xà bần dài hơn 200 m hình thành dọc theo hàng cây xanh.

Nhiều đống chất thải có kích thước lớn, dấu hiệu mới được đổ xuống trong thời gian gần đây. Ngoài xà bần, chất thải xây dựng, khu vực này còn có rác thải sinh hoạt và nhiều vật dụng hư hỏng của người dân.

Các bãi xà bần, rác thải công nghiệp tại đường giao thông dọc bờ kè sông Dinh, đoạn cạnh Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình, tổ dân phố Nhơn Bình, phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: Nguyễn Chơn

Tại các bãi rác tự phát, hoạt động cào xới thu gom phế liệu cùng tác động của gió bão khiến bao bì ny lông bay vương vãi xung quanh, rơi xuống sông Dinh, gây ô nhiễm môi trường. Đất đá từ các đống phế thải còn tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Người dân tổ dân phố Nhơn Bình còn phản ánh: Rác thải, chất thải từ các bãi rác tràn xuống ruộng đồng, gây ảnh hưởng đến hoạt động canh tác nông nghiệp.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Khắc Minh - Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn Đông - cho biết: Thời gian qua, phường tổ chức tuyên truyền, lắp đặt biển cấm đổ xà bần, phế thải xây dựng, lắp camera giám sát và tăng cường tuần tra để phát hiện, xử lý một số trường hợp vi phạm tại khu vực. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số cá nhân lén lút đổ xà bần không đúng nơi quy định.

Trước tình trạng trên, địa phương đã tiến hành kiểm tra và có kế hoạch xử lý, dọn dẹp nhằm bảo đảm mỹ quan, môi trường. Đồng thời, phường sẽ tham mưu tăng cường các biện pháp ngăn chặn, không để tình trạng vi phạm tiếp tục tái diễn.