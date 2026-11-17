Ðáng lo ngại, một số nhà ở xuất hiện vết nứt, trong khi nguy cơ sạt lở, đá rơi luôn tiềm ẩn, khiến người dân lo lắng và mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, có biện pháp bảo đảm an toàn.

Theo phản ánh của người dân thôn Thành Tín, hoạt động khai thác đá của Công ty TNHH Khai thác Nguyên Tường (xã Tuy Phước) tại khu vực núi Đá đã tác động trực tiếp đến đời sống của các gia đình.

Hoạt động khai thác đá tại khu vực núi Đá (thôn Thành Tín, xã Tuy Phước) ảnh hưởng đến đời sống khu dân cư thôn Thành Tín. Ảnh: Công Luận

Trước đây, công ty sử dụng phương pháp nổ mìn khai thác đá, thường xuyên phát ra tiếng nổ lớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong khu vực. Hiện nay, công ty chuyển sang sử dụng máy đục, búa đập kết hợp đưa hóa chất vào các khe đá để làm đá tự nứt trước khi khai thác. Tuy nhiên, việc thay đổi phương pháp khai thác chưa khắc phục triệt để tình trạng tiếng ồn, tiếp tục ảnh hưởng đến các hộ dân sống gần khu vực mỏ.

Bên cạnh đó, mỗi khi gió lớn, bụi đá từ khu vực khai thác phát tán, phủ lên nhà cửa, vật dụng, quần áo và nguồn nước sinh hoạt. Tình trạng này kéo dài khiến người dân lo ngại nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đáng lo ngại hơn, tường, vách nhà ở một số hộ dân đã xuất hiện những vết nứt. Người dân cho rằng tình trạng này có thể liên quan đến hoạt động khai thác đá tại núi Đá. Trong khi đó, những gia đình có nhà nằm sát chân núi luôn thấp thỏm trước nguy cơ sạt lở đất, đá.

“Chúng tôi đã sinh sống ổn định tại đây hàng chục năm. Thế nhưng, những năm gần đây, hoạt động khai thác đá đã làm cuộc sống bà con đảo lộn, luôn phải lo lắng về bụi bẩn, tiếng ồn và nguy cơ mất an toàn” - ông Nguyễn Văn Nghĩa - người dân có nhà gần mỏ đá, chia sẻ.

Người dân thôn Thành Tín, xã Tuy Phước có nhà gần khu vực mỏ khai thác đá lo ngại nguy cơ sạt lở đất, đá lăn. Ảnh: Công Luận

Trước thực trạng này, người dân mong muốn các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra thực tế tại khu vực mỏ, đánh giá việc chấp hành các quy định về khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động của công ty. Đồng thời, cần kiểm định, xác định nguyên nhân tình trạng nứt nhà; đánh giá nguy cơ sạt lở, đá rơi để có phương án xử lý phù hợp, tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Liên quan đến phản ánh của người dân, ông Trần Thái Hòa - Trưởng Phòng Kinh tế xã Tuy Phước - cho biết: Ngày 17-7-2026, Phòng Kinh tế xã cùng với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức làm việc, ghi nhận những ý kiến về hoạt động khai thác đá của công ty này. Các nội dung được tập trung trao đổi gồm vấn đề môi trường, bụi, tiếng ồn và nguy cơ ảnh hưởng đến nhà cửa, đời sống của các hộ dân lân cận.

Tại buổi làm việc, đại diện công ty cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động từ hoạt động khai thác, như kiểm soát bụi, hạn chế tiếng ồn và bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác đá.

Tiếp đó, ngày 10-11, Phòng Kinh tế tiếp tục phối hợp với Ban Nhân dân thôn Thành Tín và Công an xã Tuy Phước tổ chức làm việc liên quan đến hoạt động khai thác đá của công ty. Tại buổi làm việc, nhiều người dân cho biết không có ý kiến, kiến nghị thêm; tuy nhiên, một số hộ vẫn đề cập đến những ảnh hưởng trong quá trình khai thác, nhất là vấn đề tiếng ồn và bụi.

“Thời gian tới, xã tiếp tục tăng cường kiểm tra thực tế tại khu vực mỏ, nhất là những thời điểm công ty khai thác và vận chuyển đá với cường độ cao. Qua đó, kịp thời yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế đến mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến nhà cửa, tài sản và đời sống người dân” - ông Hòa cho hay.

Ông Nguyễn Bá Quyên Huấn - Giám đốc Công ty TNHH Khai thác Nguyên Tường - cho biết: Đơn vị đã thu gom đá có nguy cơ lăn, rơi xuống khu dân cư; thường xuyên tưới nước giảm bụi; thay phương pháp nổ mìn bằng khoan, đục kết hợp sử dụng hóa chất làm nứt đá để giảm tiếng ồn. Từ tháng 7-2026, công ty hỗ trợ mỗi hộ dân bị ảnh hưởng 1 triệu đồng/tháng.

Ông Huấn thừa nhận hoạt động khai thác vẫn gây bụi, tiếng ồn và cam kết tiếp tục khắc phục, điều chỉnh thời gian khai thác nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân.