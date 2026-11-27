(GLO)- Thời gian qua, đoạn đường ven biển tuyến ĐT 639 qua đèo Phú Thứ, khu vực giáp ranh xã Phù Mỹ Bắc và phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) xuất hiện tình trạng bó vỉa bê tông hai bên đường bị xê dịch, ngã đổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Lê Bá Tri (thôn Hòa Tân, xã Phù Mỹ Bắc) cho biết: Bó vỉa hai bên đường đã hư hỏng nhiều tháng qua. Gần đây, xe chở vật liệu phục vụ các dự án giao thông lưu thông nhiều khiến tình trạng ngã đổ càng nghiêm trọng.

Trong quá trình vận chuyển, xe chở vật liệu còn làm rơi vãi đất cát, gây bụi, hạn chế tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhiều bó vỉa bị ngã đổ hàng loạt, ảnh hưởng đến chức năng cảnh báo, hướng dẫn giao thông và mỹ quan tuyến đường.

Bó vỉa bê tông bị ngã đổ xuống mương thoát nước trên tuyến ĐT 639 thuộc khu vực chân đèo Phú Thứ (địa phận xã Phù Mỹ Bắc). Ảnh: N.C

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến đường có hơn 40 bó vỉa bị xê dịch, ngã đổ, tập trung ở chân đèo phía xã Phù Mỹ Bắc. Gần 10 bó vỉa rơi xuống mương thoát nước, một số vị trí không còn tại hiện trường.

Tình trạng này không chỉ làm mất chức năng dẫn hướng, bảo đảm an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng đến việc thoát nước. Bùn đất phủ mặt đường đèo dốc gây trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là với người đi xe máy trong mùa mưa.

Ông Nguyễn Vinh Thắng - Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng) cho biết: Năm 2025, tuyến ĐT 639 qua đèo Phú Thứ được nâng cấp, trong đó có hạng mục lắp đặt bó vỉa bê tông sơn phản quang hai bên đường nhằm dẫn hướng, bảo đảm an toàn giao thông.

Công trình thi công đúng thiết kế, bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, một số vị trí hư hỏng do phương tiện va quẹt. Ban Quản lý bảo trì đường bộ đã kiểm tra hiện trạng và lên kế hoạch khắc phục tình trạng này.