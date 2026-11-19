(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, nhiều người dân cho biết nhận được cuộc gọi, người gọi xưng là cán bộ địa chính yêu cầu tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên hệ thống VNeID. Một số khác nhận được cuộc gọi yêu cầu phối hợp nhập hồ sơ điện tử cho học sinh.