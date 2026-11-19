Cụ ông Bùi Xuân Thảo. Sinh năm: 1942 (Nhâm Ngọ).
Nguyên quán: Yên Minh, Ý Yên, Nam Định (cũ).
Trú quán: Số nhà 182 Phan Đình Phùng, tổ dân phố 2, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Đã từ trần vào lúc 00 giờ 20 phút, ngày 19-11-2026 (nhằm ngày 11 tháng 10 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 85 tuổi.
Chương trình tang lễ:
Ngày 19-11-2026:
· Lễ nhập liệm: 20 giờ.
· Lễ thành phục: 20 giờ 30 phút.
· Lễ viếng: 21 giờ.
Ngày 21-11-2026:
· Lễ truy điệu: 7 giờ 40 phút.
· Lễ di quan: 8 giờ 30 phút.
Linh cữu được đưa đi hỏa táng tại An Viên Bình Định - Gia Lai.
Con trai Bùi Thanh Bình kính báo
Đảng ủy, Ban Giám đốc, viên chức, người lao động Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai xin chia buồn cùng đồng chí Phạm Ngọc Thiên Nga - Phó Trưởng phòng Thư ký - Biên tập cùng toàn thể gia quyến.