Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

TIN BUỒN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Cha của chúng tôi là: Sô Lin, sinh năm 1946, do tuổi cao, sức yếu đã từ trần hồi 14 giờ 05 phút ngày 28-8-2025 (nhằm ngày 6 tháng 7 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 80 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ ngày 29-8-2025, tại nhà riêng (số 14 đường Cách Mạng, thôn 1, xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai).

Lễ truy điệu hồi 8 giờ ngày 31-8-2025 (nhằm ngày 9 tháng 7 năm Ất Tỵ).

An táng tại Nghĩa trang nhân dân xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Theo nguyện vọng của gia đình, xin phép được miễn phúng điếu.

Thay mặt gia đình

Con trai: Rah Lan Chung (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai)

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

Xã hội

(GLO)-Hơn 9 năm qua, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) đã sửa hơn 100 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp cũ, xe máy cũ để tặng miễn phí cho người khó khăn. Không nhận tiền, quà, mọi chi phí anh đều tự lo, chỉ mong quà của mình phần nào giúp người bệnh di chuyển dễ dàng, bớt nhọc nhằn…

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh qua bài viết "Người dân bức xúc vì bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường" đăng trên Báo Gia Lai điện tử ngày 11-8, UBND xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đã huy động lực lượng, phương tiện xử lý dứt điểm tình trạng này.

Nhiều người cao tuổi bất ngờ trước việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%

Nhiều người cao tuổi bất ngờ trước việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Mới đây, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai nhận được ý kiến phản ánh của nhiều người cao tuổi về việc đang được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán với mức hưởng 100%, 95% nhưng từ ngày 1-7-2025 chỉ còn 80% mà không hề được cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thông tin trước.

null