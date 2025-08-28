(GLO)- Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Cha của chúng tôi là: Sô Lin, sinh năm 1946, do tuổi cao, sức yếu đã từ trần hồi 14 giờ 05 phút ngày 28-8-2025 (nhằm ngày 6 tháng 7 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 80 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ ngày 29-8-2025, tại nhà riêng (số 14 đường Cách Mạng, thôn 1, xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai).

Lễ truy điệu hồi 8 giờ ngày 31-8-2025 (nhằm ngày 9 tháng 7 năm Ất Tỵ).

An táng tại Nghĩa trang nhân dân xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Theo nguyện vọng của gia đình, xin phép được miễn phúng điếu.

Thay mặt gia đình

Con trai: Rah Lan Chung (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai)