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Yêu cầu di dời lồng bè ra khỏi khu vực dự án Thị Nại Eco Bay

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vừa có văn bản yêu cầu các hộ dân di dời lồng bè nuôi trồng thủy sản ra khỏi phạm vi dự án Khu du lịch sinh thái và biệt thự đầm Thị Nại (Thị Nại Eco Bay).

Thời gian qua, tại một số khu vực mặt nước nằm trong phạm vi dự án Thị Nại Eco Bay thuộc địa bàn phường Quy Nhơn vẫn còn tình trạng nhiều lồng bè, phương tiện nuôi trồng thủy sản hoạt động.

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Khu vực mặt nước đầm Thị Nại đoạn cầu Hà Thanh 5 vẫn còn lồng bè, phương tiện nuôi trồng thủy sản hoạt động. Ảnh: Nguyễn Chơn

Để bảo đảm tiến độ triển khai dự án, UBND phường Quy Nhơn đề nghị các hộ dân đang nuôi trồng thủy sản trong phạm vi dự án khẩn trương thu hoạch thủy sản, tổ chức tháo dỡ, di dời toàn bộ lồng bè, vật dụng, phương tiện ra khỏi phạm vi dự án.

Việc di dời phải bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, không gây ảnh hưởng đến hoạt động của các hộ dân và khu vực lân cận. Thời hạn hoàn thành việc tháo dỡ, di dời và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án chậm nhất đến trước ngày 12-11-2026.

Sau khi di dời, các hộ dân không được tự ý đưa lồng bè trở lại, tái chiếm hoặc tiếp tục tổ chức nuôi trồng thủy sản trái phép trong phạm vi dự án. Trường hợp cố tình không chấp hành hoặc tái diễn vi phạm, UBND phường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp sau di dời tiếp tục có nhu cầu nuôi trồng thủy sản thì phải thực hiện tại các khu vực được cơ quan có thẩm quyền quy hoạch, bố trí và cho phép nuôi trồng; tuyệt đối không tự ý thả nuôi, lắp đặt lồng bè tại các khu vực chưa được phép, không đúng quy hoạch, gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường thủy, môi trường và cảnh quan khu vực.

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