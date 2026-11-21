(GLO)- Ngày 21-11, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định ban hành thông báo về việc điều tiết nước hồ chứa Đồng Mít để chủ động ứng phó với mưa lớn.

Theo đó, lúc 9 giờ ngày 21-11, mực nước hồ Đồng Mít ở cao trình 101,42 m, lưu lượng nước về hồ 76m³/giây, tổng lưu lượng điều tiết về hạ du là 26m³/giây.

Để bảo đảm an toàn hồ chứa, từ 16 giờ ngày 21-11, đơn vị vận hành điều tiết tăng dần lưu lượng nước về hạ du từ 26m³/giây lên khoảng 80m³/giây; trong đó qua nhà máy thủy điện 13m³/giây, qua tràn xả mặt khoảng 67m³/giây.

Từ 16 giờ ngày 21-11, hồ Đồng Mít tăng lưu lượng điều tiết nước về hạ du. Ảnh: Dũng Nhân

Trong quá trình vận hành, căn cứ diễn biến thời tiết, lượng mưa trên lưu vực, lưu lượng nước đến hồ và mực nước hồ, Công ty sẽ chủ động điều chỉnh lưu lượng điều tiết về hạ lưu phù hợp với tình hình thực tế, nhằm duy trì mực nước hồ ở cao trình không vượt mực nước dâng bình thường (101,1 m). Trường hợp xuất hiện các hình thể thời tiết gây mưa trên lưu vực, lưu lượng nước đến hồ tăng, Công ty sẽ chủ động điều chỉnh lưu lượng điều tiết (qua tràn xả mặt) với tổng lưu lượng tối đa khoảng 120m³/giây.

Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định đề nghị UBND các xã An Hòa, An Lão, Vạn Đức, Ân Hảo, An Vinh và các phường Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Nam thông tin kịp thời đến cơ quan, đơn vị và người dân đang hoạt động, đi lại trên sông để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn.