(GLO)- Hưởng ứng Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về phòng, chống tật khúc xạ do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phát động, ngày 19-11, Sở Y tế tỉnh Gia Lai có công văn đề nghị các đơn vị y tế trên địa bàn triển khai.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mắt. Đối tượng tham gia dự thi là cá nhân, nhóm tác giả, cơ quan, tổ chức. Mỗi cá nhân, nhóm tác giả hoặc đơn vị được gửi tối đa 3 sản phẩm dự thi, thuộc 2 thể loại: video (thời lượng không quá 3 phút) và ấn phẩm đồ họa (infographic, áp phích, tranh cổ động, bộ ảnh).

Gia Lai triển khai cuộc thi sáng tác video và ấn phẩm đồ họa về phòng, chống tật khúc xạ, nâng cao nhận thức chăm sóc mắt trong cộng đồng, nhất là trẻ em. Ảnh: Như Nguyện

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 20-11 đến 17 giờ ngày 10-12-2026. Sản phẩm dự thi kèm phiếu đăng ký theo mẫu của Ban tổ chức, gửi qua địa chỉ email: kcb@moh.gov.vn.

Để cuộc thi được triển khai rộng rãi, Sở Y tế đề nghị các bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập phổ biến thể lệ đến các khoa, phòng và người hành nghề; khuyến khích nhân viên y tế, đặc biệt là những người công tác trong chuyên khoa Mắt tham gia sáng tác. Các bệnh viện công lập được khuyến khích có ít nhất 1 sản phẩm dự thi.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có trách nhiệm đăng tải thông tin cuộc thi trên các kênh truyền thông; phối hợp với các cơ sở giáo dục phổ biến đến nhân viên y tế trường học, giáo viên, phụ huynh và học sinh; đồng thời xây dựng sản phẩm tham gia với tư cách đơn vị…

Thông qua cuộc thi, ngành Y tế kỳ vọng phát huy sự sáng tạo trong công tác truyền thông, góp phần cung cấp kiến thức, hình thành thói quen chăm sóc mắt đúng cách, chủ động phòng ngừa và phát hiện sớm các tật khúc xạ trong cộng đồng, nhất là ở trẻ em và học sinh.