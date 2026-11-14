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Xe máy va chạm xe đầu kéo trên quốc lộ 19B, người đàn ông tử vong tại chỗ

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Ngày 14-11, trên đoạn quốc lộ 19B qua địa bàn xã Ngô Mây (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 10 giờ 15 phút ngày 14-11 tại Km6+700 quốc lộ 19B, đoạn giao nhau với đường bê tông liên thôn thuộc thôn Long Hậu, xã Ngô Mây.

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Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Q.Đ

Thời điểm trên, ông Nguyễn Văn H. (SN 1969, trú thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây) điều khiển xe máy biển số 77E1-331xx lưu thông trên đường bê tông liên thôn theo hướng Đông - Tây và chuyển hướng tại nút giao với quốc lộ 19B theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến khu vực trên thì va chạm với xe đầu kéo 47C-337xx kéo theo rơ-moóc 47RM-007xx do Nguyễn Ngọc H. (SN 1999, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông theo hướng Tây - Đông.

Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Văn H. tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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