Xe tải va chạm xe máy khiến 2 người tử vong trên đường Trường Sơn Đông

(GLO)- Rạng sáng 27-10, trên đường Trường Sơn Đông đoạn qua xã Pờ Tó (tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 20 phút ngày 27-10 tại Km375 trên đường Trường Sơn Đông thuộc thôn 3, xã Pờ Tó.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Duy Hải

Thời điểm trên, anh Bùi Anh Quốc (SN 1997, trú tại phường An Bình) điều khiển xe tải BKS 81H-149.xx lưu thông theo hướng từ xã Chơ Long đi xã Ia Pa đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 81E1-076.xx lưu thông theo hướng ngược lại.

Chiếc xe máy trên do anh N.T. (SN 2009, trú tại xã Pờ Tó) chở theo 1 nam thanh niên chưa rõ lai lịch. Vụ tai nạn khiến 2 người đi trên xe máy tử vong, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Pờ Tó đã cùng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã xác minh vụ việc, bảo vệ hiện trường đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) và các đơn vị liên quan tạm giữ phương tiện, củng cố hồ sơ điều tra làm rõ vụ tai nạn.