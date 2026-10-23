Tai nạn liên hoàn ở Kon Gang khiến 1 người tử vong

(GLO)- Sáng 22-10, tại xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 1 người tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày tại đường nội bộ khu sản xuất của Nông trường cà phê Đak Đoa thuộc thôn Kop, xã Kon Gang.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến em N. tử vong. Ảnh: Văn Ngọc

Vào thời điểm trên, em A.N. (SN 2013, trú tại xã Kon Gang) điều khiển xe đạp điện đang vượt xe công nông do anh Tăm (SN 1995, trú tại xã Kon Gang) điều khiển theo hướng cùng chiều thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 81B1-419.xx do anh Tam (SN 1982, trú tại xã Kon Gang) điều khiển.

Sau khi va chạm với xe máy, em N. ngã ra đường và bị xe công nông cán qua người. Vụ tai nạn khiến em N. tử vong tại chỗ.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ tai nạn.