Làm rõ vụ 3 thiếu niên đi xe máy tử vong trên đường Nguyễn Chí Thanh

(GLO)- Từ một vụ việc có dấu hiệu tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) khiến 3 thiếu niên tử vong, Công an tỉnh đã khẩn trương điều tra làm rõ, tạm giữ 6 đối tượng liên quan.

Theo đó, khoảng 1 giờ 15 phút ngày 13-7, Công an tỉnh nhận được tin báo về vụ việc có dấu hiệu tai nạn giao thông trước số nhà 234 Nguyễn Chí Thanh (thuộc tổ 7, phường Hội Phú) khiến 3 nạn nhân đi trên cùng 1 xe máy tử vong.

6 đối tượng trong nhóm rượt đuổi đã bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Ngọc Sơn

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khẩn trương phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an phường Hội Phú, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7-Gia Lai và các đơn vị liên quan xác minh.

Qua khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người liên quan và các chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh xác định có dấu hiệu bất thường. Do đó, Đại tá Dương Văn Long - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ.

Bước đầu xác định: Khuya 12-7, nhóm của Đặng Hữu Thắng (SN 2006, trú tại xã Chư Păh) cùng Lê Nguyễn Hoàng Huy (SN 2011), Nguyễn Hoàng Gia Khang (SN 2012), Lê Xuân Nhật Phú (SN 2012, cùng trú tại xã Biển Hồ) điều khiển xe máy lên khu vực Pleiku chơi.

Trong đó Huy chở Khang, Phú trên xe máy đã dùng khẩu trang che biển số và cả 3 không đội mũ bảo hiểm.

Nhóm của Thắng đã nẹt pô trêu chọc nhóm 2 xe máy đi ngược chiều. Ảnh: Ngọc Sơn

Khi đến khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, nhóm của Thắng nhập vào cùng nhóm 4 xe máy khác trong đó có Nguyễn Duy Cường (SN 2008, trú tại phường Thống Nhất) điều khiển xe máy đã dùng khẩu trang che biển số chở theo Hà Ngọc Hải (SN 2010, trú tại phường Thống Nhất).

Cường mang theo 1 con dao tự chế để ở trước xe và chở theo 1 két vỏ chai bia Heineken. Sau đó, Cường chia cho mỗi người ngồi sau trong nhóm 2-3 vỏ chai bia rồi chạy qua nhiều tuyến đường.

Khi đi đến đoạn đường Bà Triệu ra đường Hùng Vương, nhóm của Thắng gặp 1 nhóm 2 xe máy đều sử dụng khẩu trang che BKS với khoảng 6 nam thanh niên lưu thông theo hướng ngược lại.

Nhóm của Thắng đã mang theo dao và vỏ chai bia đi trên đường rồi ném về phía nhóm rượt đuổi. Ảnh: Ngọc Sơn

Thấy vậy, Thắng điều khiển xe chen vào giữa 2 xe máy này rồi nẹt pô trêu chọc. Lúc này, 2 xe máy đã đuổi theo nhóm của Thắng chạy từ đường Hùng Vương ra đường Trường Chinh rồi đến ngã tư Lâm nghiệp.

Nhóm của Thắng đã dùng vỏ chai bia ném về phía 2 xe máy, song nhóm kia vẫn tiếp tục bám đuổi và cầm gạch ném về phía nhóm của Thắng. Cường chở Hải bỏ chạy theo hướng khác, trong khi nhóm của Thắng với 4 xe máy rẽ vào đường Nguyễn Chí Thanh bỏ chạy với tốc độ cao.

Khi đi đến trước số nhà 234 Nguyễn Chí Thanh, xe máy BKS 82B2-425.xx do Khang điều khiển chở sau Phú, Huy đã bị ngã, lao lên vỉa hè tông vào vách tường nhà người dân. 3 nạn nhân sau đó đã tử vong khi được đưa đi cấp cứu.

Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương truy xét, triệu tập 6 đối tượng đi trên 2 xe máy tham gia vào vụ rượt đuổi trên gồm: Ngô Đình Bảo (SN 2009), Phạm Thế Mạnh (SN 2009, cùng trú tại phường Thống Nhất; Đỗ Hoàng Lâm (SN 2009), Trần Lê Bảo Thịnh (SN 2008), Đinh Ksor Quyết (SN 2008) và Nguyễn Hoàng Thủy (SN 2009, cùng trú tại phường Pleiku).

Các đối tượng rượt đuổi với tốc độ cao qua nhiều tuyến đường dẫn đến tai nạn. Ảnh chụp màn hình

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, trong quá trình truy đuổi, Thủy đã ném 1 viên gạch về phía xe máy của Khang làm xe mất lái dẫn đến tai nạn khiến 3 nạn nhân tử vong.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Trần Khánh Dực - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh - cho hay: “Vụ án là một bài học đau lòng cho các thanh thiếu niên tham gia cũng như các phụ huynh. Bởi hầu hết các em còn rất trẻ, một số đang là học sinh nhưng trong dịp nghỉ hè không được gia đình quản lý chặt chẽ dẫn đến việc đêm hôm bị rủ rê, tham gia vào các hành vi vi phạm pháp luật, dẫn đến hậu quả khôn lường”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng Bảo, Mạnh, Lâm, Thịnh, Thủy, Quyết để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng khác có liên quan theo quy định của pháp luật.