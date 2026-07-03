Kiên quyết ngăn chặn thanh thiếu niên tụ tập, gây rối dịp hè

(GLO)- Thực hiện Kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT đối với thanh thiếu niên trong dịp hè 2026 (từ ngày 25-6 đến 25-8), lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an các xã, phường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Những ngày đầu triển khai cao điểm, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản được bảo đảm. Bên cạnh xử lý các hành vi vi phạm giao thông, các tổ công tác chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đông người, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự.

Khoảng 21 giờ ngày 27-6, tại địa bàn phường Quy Nhơn, Tổ công tác gồm 10 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường tuần tra trên các tuyến đường trung tâm. Sau hơn một giờ làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp vi phạm, chủ yếu là chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, tự ý thay đổi kết cấu xe và vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Các tổ công tác đo nồng độ cồn người tham gia giao thông.

Thượng tá Phan Đình Điểm, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, cho biết: "Hằng đêm, các tổ công tác triển khai đồng thời hai hình thức gồm tuần tra công khai và mật phục hóa trang. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu chống đối hoặc liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, lực lượng sẽ báo về trung tâm để tăng cường lực lượng xử lý, bảo đảm an toàn cho người dân và cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Đối với các trường hợp cố tình bỏ chạy hoặc chống đối, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ khai thác dữ liệu từ hệ thống camera nghiệp vụ để truy xét, xử lý nghiêm theo quy định".

Chỉ sau 4 ngày ra quân, lực lượng chức năng đã lập 80 biên bản xử lý vi phạm; trong đó có 25 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 32 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không bảo đảm điều kiện kỹ thuật... Nhiều phương tiện và giấy tờ liên quan đã bị tạm giữ để phục vụ công tác xử lý. Cùng thời gian này, lực lượng Công an cũng tuyên truyền, nhắc nhở nhiều trường hợp kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị.

Nhiều trường hợp độ pô, không giấy phép lái xe bị tổ công tác tạm giữ phương tiện.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, mỗi gia đình cần nâng cao trách nhiệm quản lý, giáo dục con em trong dịp nghỉ hè; thường xuyên quan tâm, nhắc nhở, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường và lực lượng chức năng trong phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

"Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các tài khoản, hội nhóm có dấu hiệu rủ rê, lôi kéo thanh thiếu niên tụ tập, đua xe, gây rối trật tự công cộng để triển khai các biện pháp ngăn chặn, xử lý ngay từ sớm, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự" - Thượng tá Phan Đình Điểm, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, khẳng định.