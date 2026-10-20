Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Nam thanh niên uống rượu bia, không bằng lái gây tai nạn chết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 20-10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong trên quốc lộ 25.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21 giờ 25 phút ngày 19-10 tại Km71+900 trên quốc lộ 25, thuộc địa phận xã Phú Túc.

nam-thanh-nien-khong-co-bang-lai-uong-ruou-bia-gay-tai-nan-khien-1-nguoi-tu-vong.jpg
Hiện trường vụ tai nạn khiến ông N. tử vong. Ảnh: Duy Hải

Thời điểm trên, R’ô Tíu (SN 2008, trú tại xã Phú Túc) điều khiển xe máy BKS 78N4-72xx chở theo Ksor Tinh (SN 2009, trú tại xã Phú Túc) lưu thông trên đường quốc lộ 25 theo hướng Phú Túc - Ayun Pa.

Khi đến Km71+900, xe máy của Tíu đã tông vào ông N.V.N. (SN 1952, trú tại xã Phú Túc) khi ông N. đang đi bộ qua đường theo hướng bên phải. Vụ tai nạn khiến ông N. bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Tíu bị thương ở vùng trán.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Tíu chưa có giấy phép lái xe và có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 0,258 mg/l khí thở.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người liên quan, thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn tại Ayun Pa

Đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn tại Ayun Pa

Tin tức

(GLO)- Sáng 13-10, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Ayun Pa, Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe cơ sở Ayun Pa tổ chức chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho 350 cán bộ tổ dân phố, học sinh, giáo viên.

null