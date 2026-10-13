Vụ tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong: Tài xế đối diện mức án đến 30 tháng tù

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 18 đến 30 tháng tù đối với bị cáo về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại tòa. Ảnh: Hoài Thương/TTO

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra khoảng 9 giờ 45 phút ngày 4-9-2024 trên tỉnh lộ 901, đoạn qua xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (theo địa giới hành chính tại thời điểm xảy ra vụ việc).

Theo cáo trạng, khi điều khiển xe tải lưu thông trên đường, Trung phát hiện 1 xe tải khác đang dừng sát lề phải cùng chiều nên điều khiển xe lấn sang phần đường bên trái để vượt.

Đúng lúc này, 1 nữ sinh điều khiển xe đạp điện đi theo chiều ngược lại phát hiện xe tải lấn làn nên phanh gấp. Bảo Trân điều khiển xe đạp điện phía sau không xử lý kịp, dẫn đến va chạm với xe phía trước. Hậu quả, nữ sinh 14 tuổi tử vong.

Sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng từng quyết định không khởi tố vụ án do xác định chưa đủ căn cứ cho rằng tài xế Trung có lỗi. Tuy nhiên, vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận và được các cơ quan chức năng xem xét lại.

Đáng chú ý, ngày 28-4-2025, vì quá ấm ức, ông Lê Văn Phúc - cha của nữ sinh Bảo Trân - mang súng tự chế đến nhà tài xế Trung và bắn tài xế này bị thương nặng rồi tự sát. Ông Phúc sau đó tử vong, còn Trung bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ được giám định là 90%.

Sau đó, Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành xem xét lại hồ sơ vụ tai nạn. Cơ quan chức năng xác định việc tài xế Trung lấn sang phần đường bên trái để vượt là nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Ngày 7-5-2025, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án hình sự; đến ngày 26-6-2025, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với tài xế Trung.

Tại tòa, bà Nguyễn Thị Phương - đại diện hợp pháp của mẹ Bảo Trân, đề nghị tòa xét xử "đúng người, đúng tội, đúng pháp luật". Về chi phí lo hậu sự và yêu cầu bồi thường, gia đình đã kê khai tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Mẹ ruột bị cáo Trung không đồng ý bồi thường với số tiền 1,5 tỷ đồng mà đại diện hợp pháp của bị hại yêu cầu. Trước đó, vụ án này đã 2 lần hoãn và 1 lần dời lịch xét xử vì những lý do khác nhau.

Sau phần xét hỏi, Viện Kiểm sát luận tội bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên mức án cho bị cáo từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù.

Ngoài vụ án liên quan đến tài xế Trung, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ Công an, Kiểm sát tại huyện Trà Ôn cũ về hành vi không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội.