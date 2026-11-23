(GLO)- Sáng 23-11, tại phường Pleiku, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền về phòng, chống ma túy năm 2026.

Tham gia hội nghị có 120 tuyên truyền viên pháp luật, người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố thuộc 7 xã, phường: Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng, An Phú, Biển Hồ và xã Gào.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt 3 chuyên đề về pháp luật phòng, chống ma túy; cách nhận biết các loại ma túy thường gặp, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; các biện pháp phòng ngừa, trách nhiệm của người dân khi phát hiện hành vi vi phạm.

Đồng thời, hội nghị cũng trang bị kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy tại cơ sở.

Báo cáo viên phổ biến kiến thức và kỹ năng tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại cơ sở. Ảnh: Phương Thảo

Thông qua hội nghị, các đại biểu được nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng.

Từ đó, phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên và lực lượng cơ sở trong vận động người dân chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.