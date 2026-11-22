(GLO)- Công an phường Pleiku phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ 1 đối tượng dùng chiêu trò để lấy cắp điện thoại của người nhà bệnh nhân.

Chiều 20-11, Công an phường Pleiku nhận được tin báo của anh Nay Dua (SN 2001, trú tại xã Ia Pia) về việc bị 1 đối tượng lấy trộm điện thoại.

Đối tượng Vinh đã bị Công an phường Pleiku bắt giữ. Ảnh: Văn Ngọc

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, anh Dua cùng người cháu uống cà phê ở quán trên đường Tôn Thất Tùng trước cổng Bệnh viện Đa khoa Gia Lai thì bị 1 đối tượng xưng tên Cường mượn điện thoại di động (iPhone 15) để gọi cho người thân. Trong lúc anh Dua không cảnh giác, đối tượng đã lấy cắp chiếc điện thoại nói trên.

Công an phường Pleiku nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 22-11, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Viết Vinh (SN 1985, trú tại xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk) khi đang lang thang tại khu vực bến xe Đức Long.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định Vinh là đối tượng đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, vừa chấp hành xong án phạt tù vào năm 2025.

Sáng 20-11, đối tượng lân la đến Khoa Nội tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) làm quen với anh Dua cùng người cháu. Vinh tự xưng tên Cường và đưa ra thông tin gian dối rằng đang chăm người nhà nằm viện.

Sau khi đã làm quen, Vinh mời anh Dua cùng cháu đến quán cà phê trước cổng bệnh viện uống nước và thanh toán tiền nước cho cả ba. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, khi 3 người nằm võng nghỉ ngơi tại quán cà phê, Vinh nói với anh Dua rằng điện thoại mình đang sạc nên mượn điện thoại của anh Dua để gọi cho mẹ.

Anh Dua đã mở khóa điện thoại đưa cho Vinh. Vinh giả vờ bấm máy gọi cho mẹ nói chuyện, vừa đi vừa nói rồi ra khỏi quán cà phê.

Vinh bắt xe ôm công nghệ mang điện thoại đến tiệm H.T trên đường Trần Phú cầm cố lấy 10 triệu đồng.

Hiện tại, lực lượng Công an đã thu hồi tài sản, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.