(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam 3 đối tượng ở các phường Tam Quan, Hoài Nhơn và phường Bến Cát (TP. Hồ Chí Minh) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào trưa 6-11, Công an phường Tam Quan phát hiện đối tượng Tôn Võ Thành Đạt (SN 2007, trú khu phố Mỹ Lộc, phường Tam Quan) có một số biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Kết quả test nhanh cho thấy Đạt dương tính với chất ma túy.

Các đối tượng (lần lượt từ trái qua) Đạt, Thảo, Phát tại cơ quan Công an. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Qua đấu tranh với đối tượng, Công an phường xác định: Vào tối 5-11, Đạt cùng bạn là Huỳnh Nguyễn Tấn Phát (SN 2007, trú tổ dân phố Cửu Lợi, phường Hoài Nhơn) sử dụng ma túy đá tại nhà của Đạt (ở khu phố Mỹ Lộc, phường Tam Quan).

Tiến hành làm việc với đối tượng Phát, cơ quan Công an xác định cùng tham gia sử dụng ma túy vào đêm 5-11 tại nhà Đạt còn có bạn của Phát là Hứa Ngọc Thảo (SN 1982, trú phường Bến Cát, TP. Hồ Chí Minh).

Đáng chú ý, trong quá trình truy xét các đối tượng, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định: Chiều ngày 6-11, Thảo đón xe khách giường nằm rời khỏi địa bàn phường Tam Quan và đang di chuyển vào TP. Hồ Chí Minh.

Ngay sau đó, Công an phường nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp với đơn vị liên quan để truy xét, đón đầu, bắt giữ đối tượng Thảo tại Bến xe trung tâm Sông Cầu (phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk) và đưa về trụ sở cơ quan Công an để làm việc.

Kết quả xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể Phát và Thảo cho thấy 2 đối tượng đều dương tính với Methamphetamine. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận đã cùng Đạt tổ chức sử dụng ma túy vào tối 5-11.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.