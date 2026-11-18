(GLO)- Ngày 17-11, Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an một số địa phương triệt phá thành công chuyên án ma túy mang bí số 1826G, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ tổng cộng 169,5 kg ma túy các loại.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào địa bàn tỉnh Sơn La, sau đó đưa đến một số tỉnh, thành phố khác để tiêu thụ.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án tại cơ quan Công an. Ảnh: CA tỉnh Sơn La/CLO

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào địa bàn tỉnh.

Nhận định đây là hoạt động phạm tội có tính chất phức tạp, lực lượng chức năng đã xác lập chuyên án 1826G, tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, làm rõ.

Sau thời gian theo dõi, xác minh, trong 2 ngày 11 và 12-11, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an các tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP. Hà Nội tổ chức bắt giữ các đối tượng liên quan.

Cụ thể, tại tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Đăng Chiến (SN 1991, trú xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên), thu giữ 3 kg ma túy tổng hợp.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và phương tiện của Chiến, cơ quan Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 166,5 kg ma túy các loại. Tang vật gồm ma túy đá, heroin, hồng phiến và ma túy tổng hợp dạng viên.

Mở rộng đấu tranh, tại xã Hòa Lạc, TP. Hà Nội, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng liên quan là Giàng A Giang (SN 1998) và Giàng A Chái (SN 2000), cùng trú tại xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La.

Như vậy, tổng khối lượng ma túy thu giữ trong chuyên án lên đến 169,5 kg. Đây là số lượng ma túy lớn với nhiều chủng loại khác nhau, được phát hiện trong quá trình đấu tranh, triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam.

Việc phối hợp giữa lực lượng công an các địa phương và đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã góp phần kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới và đưa sâu vào nội địa.

Hiện Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, làm rõ hành vi, vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.