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Thế giới

Chiến dịch TorNado triệt phá đường dây ma túy trên web tối, bắt 354 đối tượng

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TNO, TTO, AFP)

(GLO)- Chiến dịch TorNado do Europol phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật 14 quốc gia triển khai đã bắt giữ 354 đối tượng, thu giữ khoảng 5,7 tấn ma túy, 209 khẩu súng cùng hơn 234 triệu USD tiền mặt và tiền điện tử, trong nỗ lực triệt phá các mạng lưới buôn bán ma túy trên web tối.

Ngày 12-11, cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) công bố kết quả chiến dịch TorNado, được tiến hành từ tháng 5-2025 đến tháng 10-2026, nhằm truy quét các mạng lưới tội phạm hoạt động trên web tối (dark web), chuyên buôn bán ma túy, vũ khí và hàng hóa bất hợp pháp.

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Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche phát biểu trong cuộc họp báo công bố kết quả chiến dịch. Ảnh: AFP

Theo Europol, chiến dịch đã dẫn đến 354 vụ bắt giữ và hàng trăm cuộc khám xét trên toàn cầu.

Mỹ ghi nhận số đối tượng bị bắt nhiều nhất với 132 người, tiếp đến là Anh (59 người), Hungary (45 người), Đức (41 người) và Pháp (23 người). Các vụ bắt giữ còn lại diễn ra tại Australia, Áo, Czechia, Phần Lan, Ireland, Hà Lan, New Zealand và Slovenia.

Tổng cộng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 5,7 tấn ma túy bất hợp pháp, hơn 234 triệu USD tiền mặt và tiền điện tử, 209 khẩu súng cùng 38 máy dập viên thuốc.

Các loại ma túy bị phát hiện gồm fentanyl, opioid, methamphetamine, heroin, cocaine, ecstasy và MDMA.

Tại châu Âu, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 950 kg ma túy, 57 khẩu súng cùng hơn 60 triệu euro tiền mặt và tiền điện tử.

Riêng tại Mỹ, lượng ma túy bị tịch thu vượt 4,8 tấn, cùng 152 khẩu súng và hơn 150 triệu euro tài sản dưới dạng tiền mặt, tiền điện tử.

Chiến dịch tập trung truy tìm những người bán và người mua từng hoạt động trên các chợ ma túy trực tuyến lớn bị triệt phá trước đó, gồm Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom và Tor2Door.

Ngoài ra, các cơ quan điều tra còn nhắm tới những đối tượng giao dịch trên các diễn đàn, cửa hàng trực tuyến riêng lẻ và nền tảng nhắn tin mã hóa.

Thông qua phối hợp chia sẻ thông tin tình báo, phân tích dữ liệu kỹ thuật số và truy vết giao dịch tài chính, lực lượng chức năng đã xác định danh tính thực của nhiều đối tượng sử dụng tài khoản ẩn danh để buôn bán hàng hóa bất hợp pháp trên mạng.

Bộ Tư pháp Mỹ đánh giá TorNado là chiến dịch truy quét quốc tế lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào các nhà cung cấp và người mua ma túy trên web tối trong khuôn khổ sáng kiến JCODE, do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) dẫn dắt từ năm 2018.

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