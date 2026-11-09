Tin thế giới tối 9-11: Algeria triệt phá 186 đường dây ma túy, bắt giữ hơn 25.000 người

(GLO)- Căng thẳng Mỹ - Iran chưa có đột phá ngoại giao; Máy bay quân sự Nga hạ cánh xuống Israel; Algeria triệt phá 186 đường dây ma túy, bắt giữ hơn 25.000 người; Trung Quốc tiếp tục đình chỉ thuế bổ sung 24% đối với hàng hóa Mỹ trong 2 tháng là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Mỹ thừa nhận đàm phán với Iran chưa có đột phá, vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao

Ngày 8-11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran chưa đạt tiến triển đáng kể. Ông cho rằng những yêu cầu của Tehran là “không thể chấp nhận được” và thiếu tính thực tế, song khẳng định Washington vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu tại bang Florida trước khi lên đường tới Pháp dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), ông Rubio nhận định chưa có dấu hiệu cho thấy hai bên sắp đạt được bước đột phá trong đàm phán.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng khả năng Washington nối lại các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran là “rất thấp” nếu đàm phán tiếp tục có tiến triển. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng Mỹ triển khai thêm các hành động quân sự.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 7-11 thông báo thành lập Lực lượng đặc nhiệm Iron Gate (Cổng Sắt), gồm khoảng 20 nhân viên quân sự và dân sự. Lực lượng này có nhiệm vụ phối hợp giữa các cơ quan chính phủ Mỹ nhằm ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí tiên tiến và các vật liệu khác qua biên giới trên bộ cũng như những tuyến đường khác của Iran.

Ngày 8-11, Tổng thống Trump tuyên bố lực lượng đặc nhiệm đã đi vào hoạt động đầy đủ tại Iran. Theo ông, kết hợp với lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, các hoạt động này đang hạn chế đáng kể lượng hàng hóa ra vào Iran.

Những diễn biến trên diễn ra trước thềm Hội nghị Ngoại trưởng G7 tại Paris (Pháp), trong 2 ngày 9 và 10-11. Iran là một trong những vấn đề được quan tâm tại cuộc họp. Các nước châu Âu mong muốn Washington kiềm chế những hành động quân sự tiếp theo, đồng thời thúc đẩy giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột và khôi phục hoạt động vận tải hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển năng lượng chiến lược của thế giới.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Mỹ vẫn để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, trong khi các nước châu Âu tìm cách thúc đẩy đối thoại để ổn định tình hình khu vực.

Máy bay quân sự Nga xuất hiện tại sân bay Israel giữa lúc Trung Đông căng thẳng

Một máy bay Tu-154M thuộc Bộ Quốc phòng Nga đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel tối 8-11, trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đường bay của phi cơ Nga hôm 8/11. Đồ họa: FlightRadar24/VNE

Theo dữ liệu từ trang theo dõi hàng không FlightRadar24, chiếc máy bay mang số đăng ký RA-85042 cất cánh từ căn cứ không quân Chkalovsky, tỉnh Moskva, bay qua biển Đen và Thổ Nhĩ Kỳ trước khi đến Israel. Chuyến bay kéo dài khoảng 4 giờ, song mục đích cụ thể chưa được xác định.

Máy bay RA-85042 thuộc Đơn vị Bay số 223, do Bộ Quốc phòng Nga quản lý, chuyên vận chuyển quân nhân và quan chức chính phủ. Phi cơ này cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ đối với các thực thể có liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga sau khi xung đột Ukraine bùng phát.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) từ chối bình luận về thông tin trên, trong khi Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra phản hồi. Một số tài khoản mạng xã hội suy đoán máy bay có thể được sử dụng để sơ tán các nhà ngoại giao Nga cùng gia đình, nhưng chưa có xác nhận về thông tin này.

Sự việc diễn ra khi nguy cơ Mỹ nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran đang gia tăng. Ngày 8-11, Tổng thống Donald Trump cho biết Washington đã xác định các mục tiêu tại Iran trong trường hợp chiến dịch tấn công được triển khai trở lại, trong đó có các nhà máy điện và cầu đường. Lực lượng Mỹ tại Trung Đông, bao gồm ba tàu sân bay đang hiện diện trong khu vực, được cho là đã sẵn sàng nhận lệnh.

Tuy nhiên, ông Trump nhận định khả năng Mỹ nối lại các cuộc tập kích là thấp nếu đàm phán về vấn đề hạt nhân và mở cửa trở lại eo biển Hormuz đạt tiến triển.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết tiến trình hòa đàm đã đình trệ do những tác động từ kết quả bầu cử tại Mỹ. Ông cho rằng Tehran cần chờ Washington đánh giá tình hình trước khi xác định các bước đi tiếp theo.

Tu-154 là dòng máy bay chở khách thân hẹp, ba động cơ, được thiết kế từ những năm 1960 và từng là loại máy bay chủ lực của các hãng hàng không Liên Xô và Nga. Phiên bản Tu-154M thực hiện chuyến bay đầu tiên năm 1982, có sức chở tối đa 180 người và tầm bay từ 3.900-6.600 km tùy cấu hình, tải trọng.

Algeria triệt phá 186 đường dây ma túy, bắt giữ hơn 25.000 người

Trong 10 tháng năm 2026, lực lượng Hiến binh quốc gia Algeria đã triệt phá 186 đường dây buôn bán ma túy, bắt giữ 25.218 người. Thông tin được Tư lệnh Hiến binh quốc gia, Tướng Ali Sidane, công bố tại một hội thảo ở thủ đô Algiers.

Thành phố Oran của Algeria. Ảnh: Đặng Huế/Vietnam+

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, trong các chiến dịch đấu tranh, lực lượng chức năng thu giữ gần 11 tấn nhựa cần sa, 837 kg cocaine, 4.162 cây cần sa, 16.270 kg cần sa, hơn 13,6 triệu viên pregabalin, gần 60.000 viên thuốc lắc và hơn 1 triệu viên chất hướng thần các loại. Trong số những người bị bắt, 5.264 người đã bị tạm giam.

Các chiến dịch gần đây cho thấy hoạt động của những đường dây ma túy ngày càng phức tạp, có sự tham gia của các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.

Tại thành phố Oran, lực lượng chức năng phát hiện hai mạng lưới tội phạm quốc tế có tổ chức, thu giữ 96 kg cocaine và bắt giữ 12 người. Trong khi đó, tại thủ đô Algiers, chiến dịch triệt phá một đường dây xuyên biên giới đã bắt giữ 33 người, thu giữ hơn 1 triệu viên thuốc hướng thần, 30 kg cocaine và 176 kg nhựa cần sa.

Tại Constantine, lực lượng hải quan phối hợp với quân đội phát hiện gần 200 kg ma túy và chất kích thích được cất giấu trong một gara.

Ở khu vực miền Nam, các đối tượng sử dụng thủ đoạn ngụy trang cocaine trong những bộ phận của xe tải đông lạnh để vận chuyển lên các tỉnh phía Bắc. Một số đường dây còn cải tiến phương tiện nhằm che giấu ma túy và tổ chức vận chuyển qua nhiều địa phương.

Tướng Ali Sidane cảnh báo các tổ chức buôn bán ma túy đang tận dụng công nghệ số và ứng dụng liên lạc mã hóa để mở rộng hoạt động, che giấu phương thức vận hành. Ông nhấn mạnh yêu cầu kết hợp kiểm soát biên giới với các biện pháp phòng ngừa tội phạm, điều trị và hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Trung Quốc tiếp tục đình chỉ áp thuế bổ sung 24% đối với hàng hóa Mỹ trong 2 tháng

Ngày 9-11, Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc thông báo tiếp tục đình chỉ áp dụng mức thuế bổ sung 24% đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Mỹ trong thời hạn 2 tháng, đồng thời duy trì mức thuế 10%.

Quang cảnh cảng hàng hóa ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo thông báo đăng trên trang web Bộ Tài chính Trung Quốc, quyết định có hiệu lực từ 13 giờ 01 phút ngày 10-11 (giờ địa phương), nhằm thực hiện những nhận thức chung đạt được tại cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước ở Washington.

Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết đã lưu ý việc Mỹ nhiều lần tuyên bố dự định sử dụng thuế quan theo Điều 301 để thay thế các mức thuế áp dụng theo Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA), vốn không còn hiệu lực.

Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát các động thái của Mỹ và điều chỉnh biện pháp đáp trả thuế quan vào thời điểm thích hợp, tùy theo tình hình thực tế.

Theo phía Trung Quốc, việc tiếp tục đình chỉ một phần thuế bổ sung đối với hàng hóa Mỹ sẽ góp phần tạo môi trường chính sách ổn định, có thể dự đoán cho hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, qua đó thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại song phương phát triển tích cực.

Thông báo được đưa ra sau cuộc điện đàm tối 6-11 giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Hai bên đã trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng về các vấn đề kinh tế, thương mại cùng quan tâm, tập trung vào việc thực hiện những nhận thức chung đạt được tại các cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước ở Bắc Kinh và Washington, cũng như kết quả tham vấn kinh tế - thương mại.

Trước đó, tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Washington hồi tháng 9-2026, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đạt được tại Busan (Hàn Quốc) tháng 10-2025, đồng thời lên danh sách giảm thuế đối với 60 tỷ USD hàng hóa của mỗi nước.