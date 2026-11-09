Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Brazil và Ai Cập khiến 17 người tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTXVN, VOV, AFP)

(GLO)- Ngày 8-11, hai vụ tai nạn nghiêm trọng tại Brazil và Ai Cập đã khiến 17 người thiệt mạng, hơn 125 người bị thương. Trong đó, vụ ô tô lao xuống hồ ở Brazil cướp đi sinh mạng 10 người, còn vụ va chạm giữa hai đoàn tàu tại Ai Cập khiến 7 người tử vong.

Đêm 7-11, một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng xảy ra tại bang Rio de Janeiro, miền Nam Brazil, khiến 10 người trên xe thiệt mạng, trong đó có 5 người lớn và 5 trẻ em.

Theo truyền thông địa phương, chiếc ô tô bị lật rồi lao xuống hồ. Sau đó, một người đi đường phát hiện phương tiện chìm dưới nước và báo cho lực lượng chức năng.

Khoảng 30 lính cứu hỏa thuộc 5 đơn vị được huy động đến hiện trường, cùng 10 xe chuyên dụng, một phương tiện đường thủy và 2 thợ lặn. Các nạn nhân được đưa ra khỏi xe trong tình trạng đã tử vong.

Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ giấy tờ phương tiện phục vụ điều tra.

Tại Ai Cập, vụ va chạm giữa hai đoàn tàu chở khách ở khu vực al-Ayyat, tỉnh Giza, cách thủ đô Cairo khoảng 52 km về phía Nam, khiến 7 người thiệt mạng và ít nhất 125 người bị thương.

tai-nan-giao-thong-nghiem-trong-tai-brazil-va-ai-cap-khien-hang-chuc-nguoi-tu-vong.png
Hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở Giza, Ai Cập, ngày 8-11. Ảnh: THX/TTXVN phát

Vụ tai nạn xảy ra khi đoàn tàu số 134 chạy tuyến Giza-Fayoum đâm vào toa cuối của đoàn tàu số 2010 chạy tuyến Cairo-Aswan đang dừng trên cùng đường ray.

Vụ va chạm khiến một số toa tàu trật bánh. Trong số những người thiệt mạng có nhân viên phụ trách đoàn tàu.

Bộ Y tế Ai Cập cho biết 72 xe cứu thương đã tham gia sơ tán các nạn nhân. Đến cuối ngày 8-11, 71 người bị thương đã được xuất viện sau khi điều trị, 11 người được chuyển đến các bệnh viện khác và 43 người tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Cơ quan chức năng Ai Cập đã mở cuộc điều tra, đồng thời thành lập một ủy ban kỹ thuật kiểm tra hiện trường, các toa tàu và đường ray nhằm xác định nguyên nhân tai nạn, cũng như khả năng có sai sót trong quy trình vận hành hoặc các yêu cầu an toàn.

Tổng thống Abdel-Fattah el-Sisi yêu cầu điều tra nhanh chóng, khẳng định những cá nhân có trách nhiệm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát hiện sai phạm

Lực lượng chức năng đang triển khai công tác khắc phục hiện trường, khôi phục hoạt động đường sắt.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới tối 7-11: Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ không kích hệ thống phòng không Iran

Tin thế giới tối 7-11: Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ không kích hệ thống phòng không Iran

Thế giới

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Mỹ lên kế hoạch tổ chức triển lãm hàng không vũ trụ lớn nhất thế giới năm 2028; Mỹ không kích hệ thống phòng không Iran; ít nhất 33 người thiệt mạng trong vụ tấn công tại CHDC Congo; Iraq và UAE phối hợp triệt phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Kiev hứng tên lửa đạn đạo, Ukraine cảnh báo Nga chuẩn bị tập kích lớn

Kiev hứng tên lửa đạn đạo, Ukraine cảnh báo Nga chuẩn bị tập kích lớn

Thế giới

(GLO)- Thủ đô Kiev của Ukraine bị tên lửa đạn đạo tập kích trong đêm 6-11 và rạng sáng 7-11, khiến 5 người bị thương, nhiều công trình bị hư hại. Cuộc tấn công diễn ra sau khi ông Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị đợt tập kích mới nhằm vào các cơ sở năng lượng, cầu và hạ tầng dân sự.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng An ninh tại Moscow, Nga, ngày 6-11-2026. Ảnh: Reuters

Tin thế giới sáng 7-11: Tổng thống Putin xác nhận lịch đàm phán Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi

Thế giới

(GLO)- Tổng thống Putin xác nhận lịch đàm phán ba bên tại Abu Dhabi; đảo Qeshm của Iran lại trúng tên lửa; Israel chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh bùng phát trở lại tại Lebanon; các tòa soạn châu Âu bị đe dọa đánh bom hàng loạt... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 7-11.

Mỹ mở rộng trừng phạt mạng lưới doanh nghiệp liên quan Prince Group tại Campuchia

Mỹ mở rộng trừng phạt mạng lưới doanh nghiệp liên quan Prince Group tại Campuchia

Thế giới

(GLO)- Ngày 5-11, Mỹ tiếp tục mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với mạng lưới doanh nghiệp liên quan Tập đoàn Prince Group tại Campuchia, nhắm vào 4 cá nhân và 41 thực thể bị cáo buộc hỗ trợ tổ chức này che giấu tài sản, né tránh trừng phạt và duy trì hoạt động tài chính quốc tế.

Tổng thống Trump tuyên bố không hối tiếc vì tấn công Iran dẫn tới mất lưỡng viện

Tin thế giới sáng 5-11: Tổng thống Trump tuyên bố không hối tiếc vì tấn công Iran dẫn tới mất lưỡng viện

Thế giới

(GLO)- Tehran tuyên bố giành chiến thắng chiến lược; Tổng thống Trump tuyên bố không hối tiếc vì tấn công Iran dẫn tới mất lưỡng viện; Nga, Mỹ và Ukraine xúc tiến chuẩn bị cho vòng đàm phán ba bên tại Abu Dhabi... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11.

null