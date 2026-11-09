Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Brazil và Ai Cập khiến 17 người tử vong

(GLO)- Ngày 8-11, hai vụ tai nạn nghiêm trọng tại Brazil và Ai Cập đã khiến 17 người thiệt mạng, hơn 125 người bị thương. Trong đó, vụ ô tô lao xuống hồ ở Brazil cướp đi sinh mạng 10 người, còn vụ va chạm giữa hai đoàn tàu tại Ai Cập khiến 7 người tử vong.

Đêm 7-11, một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng xảy ra tại bang Rio de Janeiro, miền Nam Brazil, khiến 10 người trên xe thiệt mạng, trong đó có 5 người lớn và 5 trẻ em.

Theo truyền thông địa phương, chiếc ô tô bị lật rồi lao xuống hồ. Sau đó, một người đi đường phát hiện phương tiện chìm dưới nước và báo cho lực lượng chức năng.

Khoảng 30 lính cứu hỏa thuộc 5 đơn vị được huy động đến hiện trường, cùng 10 xe chuyên dụng, một phương tiện đường thủy và 2 thợ lặn. Các nạn nhân được đưa ra khỏi xe trong tình trạng đã tử vong.

Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ giấy tờ phương tiện phục vụ điều tra.

Tại Ai Cập, vụ va chạm giữa hai đoàn tàu chở khách ở khu vực al-Ayyat, tỉnh Giza, cách thủ đô Cairo khoảng 52 km về phía Nam, khiến 7 người thiệt mạng và ít nhất 125 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở Giza, Ai Cập, ngày 8-11. Ảnh: THX/TTXVN phát

Vụ tai nạn xảy ra khi đoàn tàu số 134 chạy tuyến Giza-Fayoum đâm vào toa cuối của đoàn tàu số 2010 chạy tuyến Cairo-Aswan đang dừng trên cùng đường ray.

Vụ va chạm khiến một số toa tàu trật bánh. Trong số những người thiệt mạng có nhân viên phụ trách đoàn tàu.

Bộ Y tế Ai Cập cho biết 72 xe cứu thương đã tham gia sơ tán các nạn nhân. Đến cuối ngày 8-11, 71 người bị thương đã được xuất viện sau khi điều trị, 11 người được chuyển đến các bệnh viện khác và 43 người tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Cơ quan chức năng Ai Cập đã mở cuộc điều tra, đồng thời thành lập một ủy ban kỹ thuật kiểm tra hiện trường, các toa tàu và đường ray nhằm xác định nguyên nhân tai nạn, cũng như khả năng có sai sót trong quy trình vận hành hoặc các yêu cầu an toàn.

Tổng thống Abdel-Fattah el-Sisi yêu cầu điều tra nhanh chóng, khẳng định những cá nhân có trách nhiệm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát hiện sai phạm

Lực lượng chức năng đang triển khai công tác khắc phục hiện trường, khôi phục hoạt động đường sắt.