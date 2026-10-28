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Thế giới

Tây Ban Nha: Va chạm tàu cao tốc khiến ít nhất 30 người thiệt mạng

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TNO, VnE, AP)

(GLO)- Ngày 28-10, hai tàu cao tốc va chạm tại tỉnh Toledo, miền trung Tây Ban Nha, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng. Hoạt động đường sắt cao tốc nối thủ đô Madrid với vùng Andalusia bị đình chỉ sau tai nạn. Cơ quan chức năng cảnh báo số nạn nhân có thể tiếp tục tăng.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 28-10 (15 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam) tại khu vực gần Urda, thuộc tỉnh Toledo, phía nam Madrid. Hai đoàn tàu liên quan do hãng đường sắt nhà nước Renfe và doanh nghiệp tư nhân Iryo vận hành.

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Hiện trường vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc tại Urda thuộc tỉnh Toledo của Tây Ban Nha ngày 28-10. Ảnh: AP

Phát ngôn viên chính quyền vùng Castilla-La Mancha Esther Padilla cho biết 2 tàu cùng di chuyển theo hướng Madrid-Seville. Một đoàn tàu đâm vào phía sau đoàn tàu đang dừng phía trước, khiến 2 toa bị trật bánh.

Theo bà Padilla, tàu Renfe chở 397 hành khách, còn tàu Iryo chở 147 hành khách. Nguyên nhân vụ va chạm chưa được xác định.

Cơ quan quản lý hạ tầng đường sắt Tây Ban Nha (ADIF) thông báo tạm ngừng hoạt động đường sắt cao tốc giữa Madrid, Ciudad Real và Andalusia.

Thị trưởng Urda Manuel Galan cho biết lực lượng khẩn cấp đã đề nghị chính quyền địa phương chuẩn bị các cơ sở tiếp nhận hành khách và người bị thương, trong đó có 1 nhà thi đấu thể thao.

Renfe đã thiết lập đường dây hỗ trợ thân nhân các nạn nhân, trong khi Iryo kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp.

Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica Garcia kêu gọi người dân hiến máu để hỗ trợ công tác cứu chữa.

Trước đó, hồi tháng 1, tại miền nam Tây Ban Nha, 1 đoàn tàu bị trật bánh rồi đâm vào đoàn tàu chạy ngược chiều, làm 45 người thiệt mạng. Đây là tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất ở nước này kể từ thảm họa năm 2013 khiến 80 người tử vong.

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