(GLO)- Nga tuyên bố đánh chặn hơn 1.200 drone Ukraine; Mỹ đẩy lùi UAV lạ gần căn cứ tại Anh; Triều Tiên có thể chuẩn bị chuyến thăm Trung Quốc; vụ nổ gần trường học ở Afghanistan khiến hơn 100 người thương vong là những thông tin quốc tế nổi bật hôm nay.

Nga tuyên bố đánh chặn hơn 1.200 drone Ukraine, hơn 460 chiếc hướng về Matxcơva

Theo AFP, ngày 28-11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy 1.246 drone Ukraine tại hơn chục khu vực, trong đó có Matxcơva.

Những ngày gần đây Nga - Ukraine gia tăng tấn công nhau. Trong ảnh, khói bốc lên phía trên các tòa nhà sau cuộc không kích của Nga tại Kiev vào rạng sáng 26-11. Ảnh: AFP/TTO

Thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin cho biết hơn 460 drone hướng về khu vực thủ đô, trong đó 123 chiếc bị phá hủy khi tiếp cận thành phố.

Cùng ngày, Ukraine cho biết Nga đã phóng hơn 700 drone vào tỉnh Zaporizhzhia trong 24 giờ, khiến 1 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu liên quan đến quân đội Ukraine.

Các nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy chấm dứt xung đột đến nay chưa đạt thỏa thuận, ngoài các cuộc trao đổi tù binh.

Mỹ dùng công nghệ chống UAV đẩy lùi drone lạ gần căn cứ tại Anh

Financial Times dẫn nguồn tin cho biết ít nhất 6 UAV chưa rõ nguồn gốc tiếp cận căn cứ không quân RAF Lakenheath của Mỹ tại Anh hôm 13-11. Mỹ đã sử dụng công nghệ chống UAV để đẩy lùi các thiết bị này, song không thu giữ được chiếc nào.

Căn cứ không quân RAF Lakenheath của quân đội Mỹ tại Anh. Ảnh: Reuters/Dân Trí

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về khả năng các UAV mang theo vũ khí hoặc thiết bị giám sát. Nhân viên tại căn cứ từng được yêu cầu trú ẩn tại chỗ.

Washington nghi ngờ Iran liên quan, nhưng Tehran bác bỏ. RAF Lakenheath là căn cứ của Phi đội Tiêm kích số 48 thuộc Không quân Mỹ, với gần 7.000 nhân sự.

Vụ việc nằm trong chuỗi sự cố an ninh tại các cơ sở quân sự ở Anh có lực lượng Mỹ đồn trú trong năm nay.

Triều Tiên có thể chuẩn bị chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong Un?

AFP ngày 28-11 dẫn KBS cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là đã đề cập khả năng Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un thăm Trung Quốc trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tháng này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) bắt tay Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh tại thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc ngày 24-10-2026. Ảnh: REUTERS/KCNA/TTO

Một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc đã ban hành lệnh khẩn cấp. Những biện pháp tương tự từng được triển khai khi ông Kim Jong Un thăm thành phố này hồi tháng 10.

Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc phủ nhận ông Tập đề cập nội dung trên, đồng thời cho biết Seoul đang theo dõi quan hệ Triều Tiên - Trung Quốc. Cơ quan tình báo Hàn Quốc cũng cho biết đang theo dõi các diễn biến.

Giới phân tích nhận định chuyến thăm, nếu diễn ra, có thể giúp ông Kim trao đổi với ông Tập về tình hình quan hệ Mỹ - Trung và các cuộc gặp giữa Mỹ, Nga, Trung Quốc. Trong khi đó, Bình Nhưỡng chưa đáp lại các đề nghị đối thoại từ Washington.

Afghanistan: Vụ nổ gần trường học khiến 7 người chết, gần 100 người bị thương

TTXVN ngày 28-11 đưa tin, vụ nổ gần một trường trung học tại tỉnh Kunar, miền Đông Afghanistan, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương.

Giới chức địa phương đang điều tra nguyên nhân. Báo cáo ban đầu cho rằng vụ nổ xuất phát từ kho chứa vật liệu nổ của các công ty khai khoáng gần trường học.

Kunar nằm ở Đông Bắc Afghanistan, giáp Pakistan và có hoạt động khai thác khoáng sản.

Trước đó, hồi tháng 8, một vụ nổ tại trung tâm giáo dục ở thủ đô Kabul khiến ít nhất 42 trẻ em bị thương.