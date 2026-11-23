(GLO)- Iran viện dẫn quyền tự vệ, cảnh báo đáp trả lệnh phong tỏa của Mỹ, ông Medvedev nói Ukraine và NATO khiến Nga cân nhắc đáp trả hạt nhân, Hàng nghìn người sơ tán khỏi buổi hòa nhạc ở Anh do chất lạ... là những thông tin quốc tế nổi bật hôm nay.

Iran viện dẫn quyền tự vệ, cảnh báo đáp trả lệnh phong tỏa của Mỹ

Theo Al Jazeera, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố Tehran sẽ sử dụng mọi công cụ hiện có để đối phó với lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.

Ông cho rằng các biện pháp phong tỏa kinh tế và hải quân là hành động gây hấn quân sự, đồng thời viện dẫn Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc về quyền tự vệ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN.

Ông Baghaei cho biết lãnh đạo cấp cao Iran sẽ quyết định thời điểm và cách thức triển khai các biện pháp ngoại giao, quốc phòng tùy tình hình.

Tehran cũng cáo buộc các lệnh trừng phạt gần đây của Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế và là sự tiếp nối chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống Iran.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) mở rộng thực thi lệnh phong tỏa.

Theo cảnh báo của CENTCOM, tàu nhận hàng chuyển tải từ tàu đã bốc hàng tại cảng hoặc dọc bờ biển Iran có thể bị coi là né tránh lệnh phong tỏa và bị lực lượng Mỹ kiểm tra hoặc bắt giữ.

Thiếu tướng Mostafa Izadi, Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, tuyên bố lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng đáp trả ngay mọi mối đe dọa, bất kể địa điểm hay thời điểm.

Iran tiếp tục yêu cầu dỡ bỏ các hạn chế thương mại và vận tải, trong khi việc Mỹ siết hoạt động chuyển tải làm gia tăng nguy cơ va chạm trên các tuyến hàng hải trong khu vực.

Ông Medvedev nói Ukraine và NATO khiến Nga cân nhắc đáp trả hạt nhân

Ngày 23-11, Hãng thông tấn TASS đưa tin Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng trong một số trường hợp, Ukraine, các nước thành viên NATO và một số nước phương Tây ngoài liên minh đã tạo ra tình huống khiến Nga phải cân nhắc khả năng tấn công hạt nhân.

Ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga. Ảnh: TASS

Trong bài viết đăng trên Tạp chí Luật quốc tế Moskva, ông Medvedev cho biết trước khi đưa ra quyết định như vậy, Tổng thống Nga đánh giá toàn diện các yếu tố, trong đó có mức độ tương xứng giữa thiệt hại thực tế mà Nga phải gánh chịu và biện pháp đáp trả.

Hồi tháng 1, ông Medvedev cho rằng vũ khí hạt nhân có vai trò quyết định đối với sự tồn tại của Nga.

Tháng 2, ông cảnh báo nguy cơ chiến tranh thế giới từ kế hoạch mà ông nói là của Anh và Pháp nhằm chuyển giao công nghệ hạt nhân cho Ukraine.

Xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn bất chấp nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Mỹ. Ngày 17-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm vũ khí, trong đó có tên lửa đánh chặn và máy bay chiến đấu.

Hàng nghìn người sơ tán khỏi buổi hòa nhạc ở Anh do chất lạ

Cảnh sát Anh ngày 23-11 cho biết hàng nghìn khán giả đã phải sơ tán khỏi nhà thi đấu Co-op Live ở thành phố Manchester sau khi một chất chưa xác định bị phát tán, khiến một số người có triệu chứng bất thường.

Khoảng 12.000 người dự buổi biểu diễn của rapper người Mỹ Don Toliver tại đây tối 22-11.

Ảnh minh họa do AI tạo

Cảnh sát Greater Manchester xác định đây là sự cố nghiêm trọng và huy động lực lượng ứng phó khẩn cấp.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho hơn 50 người tại hiện trường, trong đó một số có triệu chứng ở mắt và đường hô hấp. Một số người được sơ cứu tại chỗ, một người được đưa đến bệnh viện.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khử nhiễm tại nhà thi đấu. Đơn vị quản lý Co-op Live đang phối hợp với cảnh sát làm rõ nguyên nhân.

Theo lịch trình, Don Toliver dự kiến biểu diễn tại London ngày 23-11 trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới Nitrous.

Trung Quốc tuyên án tử hình quan chức chuyển hơn 100 thông tin tình báo cho nước ngoài

Theo Nhân dân Nhật báo ngày 23-11, một quan chức Trung Quốc họ Ma bị kết án tử hình về tội gián điệp, đồng thời bị tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Thông tin được công bố trên tài khoản WeChat của Nhà xuất bản Kim Thành, đơn vị trực thuộc Cơ quan Bảo vệ bí mật nhà nước Trung Quốc. Danh tính đầy đủ của bị cáo chưa được công bố.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh tháng 10-2022. Ảnh: Reuters.

Theo South China Morning Post, khi công tác ở nước ngoài, ông Ma được một nhân viên tình báo nước ngoài tên Kailin tiếp cận dưới danh nghĩa luyện tiếng Trung.

Các cuộc trao đổi sau đó chuyển sang hoạt động của phái đoàn Trung Quốc, và ông Ma đã cung cấp thông tin nhạy cảm cùng danh bạ nội bộ.

Kailin sau đó giới thiệu ông Ma với một nhân viên tình báo khác tên Tang Zheng. Người này đe dọa tố giác các sai phạm trước đó của ông Ma nếu ông từ chối hợp tác.

Ông Ma ký thỏa thuận, nhận trợ cấp hằng tháng và một máy tính để liên lạc. Sau khi về Trung Quốc, ông tiếp tục lợi dụng công việc để thu thập và chuyển tài liệu mật cho phía nước ngoài.

Theo Nhân dân Nhật báo, ông Ma đã chuyển giao hơn 100 thông tin tình báo, trong đó có 9 báo cáo xếp loại “bí mật” và 26 báo cáo xếp loại “mật”. Tổng số tiền ông nhận vượt 1 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 150.000 USD.