(GLO)- Phó Tổng thống Mỹ JD Vance né tránh câu hỏi liệu ông có phê chuẩn các cuộc không kích Iran hồi tháng 2-2026 hay không, dù Tổng thống Donald Trump muốn cấp phó công khai ủng hộ quyết định quân sự này.

Theo Reuters, tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 20-11, khi được hỏi liệu có đồng tình với quyết định tấn công Iran và có đưa ra lựa chọn tương tự nếu được quyết định hay không, ông Vance cho biết việc ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân là mục tiêu cần thiết.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quyết định phát động chiến dịch quân sự thuộc thẩm quyền của Tổng thống và nhiệm vụ của ông là ủng hộ người đứng đầu Nhà Trắng.

Tổng thống Donald Trump (ngồi) và Phó Tổng thống JD Vance tại Nhà Trắng ở Washington DC ngày 16-3. Ảnh: Reuters

Phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump bày tỏ mong muốn cấp phó khẳng định các cuộc không kích Iran là cần thiết và ông cũng sẽ lựa chọn phương án tương tự nếu phải quyết định lại.

Ông Trump cho biết không bất bình với những nhận định của ông Vance về kết quả bầu cử, nhưng cho rằng cần nhấn mạnh tính cần thiết của chiến dịch quân sự.

Trước đó, sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tháng 11, ông Vance đăng thông điệp trên mạng xã hội, quy trách nhiệm đáng kể cho cuộc chiến Iran.

Phó Tổng thống Mỹ cho rằng cuộc xung đột là nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa chịu tổn thất lớn. Ông cũng kêu gọi Mỹ rút khỏi cuộc chiến.

Theo báo The Guardian (Anh), ông Vance không chỉ tránh khẳng định sẽ tiếp tục lựa chọn giải pháp quân sự mà còn không trực tiếp tán thành nhận định của ông Trump rằng Iran đã tiến gần đến khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân đến mức Mỹ buộc phải phát động chiến tranh.

Trong khi đó, ông Vance từng giữ vai trò đại diện chính của Washington trong các cuộc tiếp xúc nhằm tìm kiếm giải pháp với Tehran, góp phần thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong mùa Hè, nhưng thỏa thuận nhanh chóng đổ vỡ.

Những tuần gần đây, ông tiếp tục tìm cách nối lại đàm phán thông qua liên lạc với các nhân vật có lập trường cứng rắn tại Iran.

Tuy nhiên, sau khi ông Vance công khai đánh giá nguyên nhân thất bại bầu cử, ông Trump đã yêu cầu cấp phó tập trung vào các vấn đề trong nước và tuyên bố Washington không còn cần 1 thỏa thuận với Tehran.