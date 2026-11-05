Tin thế giới sáng 5-11: Tổng thống Trump tuyên bố không hối tiếc vì tấn công Iran dẫn tới mất lưỡng viện

(GLO)- Tehran tuyên bố giành chiến thắng chiến lược; Tổng thống Trump tuyên bố không hối tiếc vì tấn công Iran dẫn tới mất lưỡng viện; Nga, Mỹ và Ukraine xúc tiến chuẩn bị cho vòng đàm phán ba bên tại Abu Dhabi... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11.

Tehran tuyên bố giành chiến thắng chiến lược sau thất bại của đảng Cộng hòa

Sau chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, quan chức an ninh cấp cao Iran tuyên bố Tehran đã khiến Tổng thống Donald Trump chịu thất bại chiến lược.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: Aawsat

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei tuyên bố Tehran đã giáng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump một thất bại chiến lược, trong khi Phó Tổng thống Mỹ cho rằng cuộc chiến tranh Iran là nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa thất bại trong bầu cử.

Viết trên nền tảng mạng xã hội X ngày 4-11, ông Rezaei nhấn mạnh: "Dân tộc Iran đã giáng cho ông Trump một thất bại chiến lược trên chiến trường và tại eo biển Hormuz, đồng thời gây ra một THẤT BẠI CHÍNH TRỊ tại Washington".

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cũng cho rằng người dân Mỹ đang phải gánh chịu những chi phí tài chính của cuộc chiến.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance quy trách nhiệm cho cuộc chiến với Iran về thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm thứ Ba.

Viết trên nền tảng mạng xã hội X ngày 4-11, ông Vance nêu rõ: "Lý do chúng ta thất bại là cuộc chiến", đồng thời cho rằng sự bất bình của cử tri đối với cuộc xung đột đã khiến những người từng ủng hộ ông Trump chuyển sang bỏ phiếu cho đảng Dân chủ.

Tổng thống Trump tuyên bố không hối tiếc vì tấn công Iran dẫn tới mất lưỡng viện

Tổng thống Donald Trump ngày 4-11 thừa nhận, cuộc chiến với Iran đã góp phần khiến đảng của ông thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ, nhưng khẳng định không hối tiếc và vẫn sẽ đưa ra quyết định tấn công Iran nếu được lựa chọn lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên khi thăm phòng đại tiệc của Nhà trắng. Ảnh: AP

Trong lần xuất hiện công khai đầu tiên sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Trump hầu như không chủ động đề cập tới kết quả bầu cử, mà dành phần lớn thời gian giới thiệu dự án xây dựng phòng khiêu vũ mới tại Nhà Trắng.

Chỉ khi trả lời câu hỏi của báo giới, ông Trump mới đề cập tới thất bại của đảng Cộng hòa. Khi được hỏi về nhận định của Phó Tổng thống JD Vance rằng, cuộc chiến với Iran là nguyên nhân dẫn tới kết quả bầu cử bất lợi, ông Trump thừa nhận điều này phần lớn là đúng.

“Tôi nghĩ điều đó phần lớn là đúng, bởi cuộc chiến đã khiến giá xăng tăng trong ngắn hạn. Nhưng nếu phải đưa ra quyết định một lần nữa, tôi vẫn sẽ làm như vậy, bởi về lâu dài đó là giải pháp duy nhất. Không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”, Tổng thống Trump nói.

Nga, Mỹ và Ukraine xúc tiến chuẩn bị cho vòng đàm phán ba bên tại Abu Dhabi

Ngày 4-11, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, phía Ukraine cần làm rõ thành phần phái đoàn tham dự vòng đàm phán sắp tới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa), Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (trái) và Jared Kushner (phải) – con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump – cùng chụp ảnh trước khi bắt đầu các cuộc thảo luận tại Kiev, ngày 9-6-2026. Ảnh: AFP

Trước đó, Nga đã xác nhận vòng đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine sẽ diễn ra tại Abu Dhabi trong 2 ngày 10 - 11/11, với phái đoàn Nga do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu.

Trong khi đó, cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, nhằm trao đổi về công tác chuẩn bị cho vòng đàm phán ba bên. Các bên cũng thảo luận về những cuộc tham vấn cấp kỹ thuật giữa Ukraine, Mỹ và các đối tác châu Âu đang diễn ra tại Brussels.

Tổng thống Israel tham vấn các đảng, cuộc đua thành lập chính phủ mới bắt đầu

Chiều 4-11 (theo giờ địa phương), Tổng thống Israel Isaac Herzog bắt đầu tiến hành tham vấn với đại diện các đảng phái tại Phủ Tổng thống ở Jerusalem nhằm xác định nhân vật được các đảng đề cử đứng ra thành lập chính phủ tiếp theo, sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa 26.

Tổng thống Israel Isaac Herzog. Ảnh: TTXVN

Các cuộc tham vấn ban đầu bị trì hoãn do máy kiểm tra an ninh tại Phủ Tổng thống phát tín hiệu cảnh báo trong quá trình kiểm tra khách đến làm việc. Theo thông báo của Phủ Tổng thống, việc ra vào khuôn viên tạm thời bị đình chỉ để xác minh sự việc.

Trước đó, sáng 4-11, Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel đã phê chuẩn kết quả bầu cử và chuyển kết quả chính thức tới Tổng thống Herzog.

Theo lịch trình, Tổng thống Herzog mời đại diện các đảng tham vấn theo thứ tự từ ít đến nhiều ghế tại Quốc hội. Sau đảng Chủ nghĩa Phục quốc Tôn giáo, ông Herzog sẽ tham vấn lần lượt với đại diện các đảng Shas, đảng Yisrael Beytenu và đảng Zehut. Các cuộc tham vấn dự kiến tiếp tục với những đảng còn lại trong ngày 5-11 và kéo dài đến tối.