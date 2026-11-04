Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Thái Lan họp bàn phương án ứng phó bất ổn Trung Đông và nguy cơ an ninh mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, ThaiPBS, Khaosod English)

(GLO)- Ngày 4-11, Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) Thái Lan tổ chức cuộc họp với các cơ quan chức năng và chuyên gia nhằm xây dựng phương án ứng phó kịch bản bất ổn tại Trung Đông, nguy cơ an ninh mạng và tình hình thế giới khó lường, sau khi khuyến cáo người dân chuẩn bị túi sinh tồn 72 giờ.

Theo đài Thai PBS, cuộc họp do Tổng Thư ký NSC, Đại tướng Chaiyapruek Duangprapat chủ trì, với sự tham gia của đại diện các cơ quan an ninh, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang, cơ quan an ninh mạng quốc gia và giới chuyên gia của Thái Lan.

thai-lan-hop-ban-phuong-an-ung-pho-bat-on-trung-dong-va-nguy-co-an-ninh-mang.png
Cảnh ngập lụt sau mưa lớn tại quận Bang Kapi, thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 28-9-2026. Ảnh: AFP

Phát biểu tại cuộc họp, ông Chaiyapruek cho biết tình hình quốc tế hiện diễn biến phức tạp, khó dự báo, đòi hỏi Thái Lan phải xây dựng các phương án ứng phó cụ thể hơn.

Mặc dù nước này đã có kế hoạch chuẩn bị cấp quốc gia, các nội dung hiện hành vẫn còn khái quát, chưa thể hiện đầy đủ phương thức triển khai của từng cơ quan trong những tình huống nhất định.

Vì vậy, NSC tiến hành xây dựng các kịch bản có thể xảy ra, đánh giá xu hướng diễn biến và xác định biện pháp ứng phó tương ứng.

Các phương án trước mắt tập trung vào tình hình an ninh tại Trung Đông, đồng thời có thể vận dụng đối với những khu vực khác khi phát sinh bất ổn.

Tổng Thư ký NSC cho biết, do nội dung lần này chủ yếu nhằm rà soát chi tiết và điều chỉnh các phương án thực thi, NSC quyết định để các cơ quan chuyên môn thảo luận trước.

Sau khi kế hoạch được hoàn thiện, cơ quan này sẽ báo cáo Thủ tướng và có thể tổ chức cuộc họp tiếp theo với các lãnh đạo cấp cao.

Trước đó, ngày 2-11, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan khuyến cáo các hộ gia đình chuẩn bị túi sinh tồn đủ nhu yếu phẩm trong 72 giờ đầu xảy ra thiên tai hoặc tình huống khẩn cấp.

Cơ quan này nhấn mạnh đây là biện pháp phòng ngừa cơ bản, không phải cảnh báo người dân tích trữ hàng hóa để ứng phó trực tiếp với xung đột Trung Đông.

Ngày 30-10, NSC cũng bác bỏ thông tin cho rằng Thái Lan phát cảnh báo dự trữ thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm trong 72 giờ do tình hình Trung Đông, khẳng định không ban hành thông báo như vậy.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tủ đông siêu thị châu Âu bị tin tặc thao túng: Lỗ hổng nằm ở đâu?

Tủ đông siêu thị châu Âu bị tin tặc thao túng: Lỗ hổng nằm ở đâu?

Thế giới

(GLO)- Đêm 1-2/11, tin tặc lại tấn công hệ thống làm lạnh tại nhiều siêu thị ở ít nhất 7 quốc gia châu Âu, buộc các cửa hàng phải loại bỏ thực phẩm. Sau sự cố tại Pháp hồi tháng 10, những cuộc tấn công này đang phơi bày các lỗ hổng bảo mật trong thiết bị điều khiển làm lạnh kết nối Internet.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: 6 giờ sáng 4-11, cuộc đua quyền lực bắt đầu hé lộ kết quả

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: 6 giờ sáng 4-11, cuộc đua quyền lực bắt đầu hé lộ kết quả

Thế giới

(GLO)- Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026 diễn ra ngày 3-11 theo giờ địa phương, với những dự báo kết quả đầu tiên có thể xuất hiện từ 6 giờ sáng 4-11 theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ có thể kéo dài nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, trước khi có kết quả cuối cùng.

Tấn công mạng làm gián đoạn hệ thống bảo quản thực phẩm tại nhiều siêu thị châu Âu

Tấn công mạng làm gián đoạn hệ thống bảo quản thực phẩm tại nhiều siêu thị châu Âu

Thế giới

(GLO)- Ngày 2-11, tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm lạnh tại các siêu thị ở nhiều quốc gia châu Âu, khiến nhiệt độ tủ lạnh, tủ đông tăng bất thường, buộc một số cửa hàng loại bỏ thực phẩm hư hỏng. Các sự cố làm dấy lên lo ngại về nguy cơ an ninh mạng đối với chuỗi cung ứng thực phẩm.

Máy bay tư nhân rơi xuống khu dân cư ở Mỹ, 9 người thiệt mạng

Tin thế giới sáng 2-11: Máy bay tư nhân rơi xuống khu dân cư ở Mỹ, 9 người thiệt mạng

Thế giới

(GLO)- Tổng thống Trump đưa ra thông điệp mới với Iran; thêm 2 tàu dầu trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo Hormuz; Tổng thống Ukraine sẵn sàng gặp Tổng thống Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ; máy bay tư nhân rơi xuống khu dân cư ở Mỹ, 9 người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-11.

Biểu tình lan rộng tại châu Âu, bạo lực bùng phát ở nhiều thành phố

Biểu tình lan rộng tại châu Âu, bạo lực bùng phát ở nhiều thành phố

Thế giới

(GLO)- Làn sóng biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt, bất bình đẳng và những bất cập trong các dịch vụ công tiếp tục lan rộng tại châu Âu trong 2 ngày 31-10 và 1-11. Dù phần lớn các cuộc tuần hành diễn ra trong hòa bình, một số thành phố tại Pháp, Đức và Bồ Đào Nha đã xảy ra đụng độ, cướp phá.

Mỹ cân nhắc thúc đẩy ngừng bắn giới hạn tại Biển Đen

Mỹ cân nhắc thúc đẩy ngừng bắn giới hạn tại Biển Đen

Thế giới

(GLO)- Mỹ đang xem xét các đề xuất thúc đẩy ngừng bắn giới hạn tại Biển Đen nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, khôi phục vận chuyển ngũ cốc và năng lượng giữa Nga và Ukraine. Sáng kiến nhận được sự quan tâm của nhiều nước, song triển vọng đạt được thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng.

Mỹ lập kỷ lục gần 48 triệu cử tri bỏ phiếu sớm trong bầu cử giữa nhiệm kỳ

Mỹ lập kỷ lục gần 48 triệu cử tri bỏ phiếu sớm trong bầu cử giữa nhiệm kỳ

Thế giới

(GLO)- Gần 48 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, vượt mức kỷ lục của kỳ bầu cử năm 2022. Số người tham gia tăng mạnh tại nhiều bang có các cuộc đua quan trọng vào Quốc hội, trong đó cử tri đăng ký theo đảng Dân chủ chiếm tỷ lệ cao hơn đảng Cộng hòa.

Tin thế giới tối 30-10: Mỹ điều 10 máy bay vận tải quân sự tới Israel

Tin thế giới tối 30-10: Mỹ điều 10 máy bay vận tải quân sự tới Israel

Thế giới

(GLO)- IRGC tuyên bố đánh chặn tiêm kích gần đảo Qeshm; Triều Tiên phản đối cuộc tập trận không quân Hàn - Mỹ; Mỹ điều 10 máy bay vận tải quân sự tới Israel; một trực thăng quân sự Ý rơi tại Bosnia khiến 4 người thiệt mạng, 11 người bị thương là những thông tin quốc tế đáng chú ý tối 30-10.

null