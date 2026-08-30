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Thế giới

Nhật Bản lên kế hoạch xây hầm trú ẩn tên lửa gần ga Tokyo

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TNO, baotintuc, Kyodo)

(GLO)- Chính quyền thủ đô Tokyo (Nhật Bản) chuẩn bị cải tạo một bãi đỗ xe ngầm gần ga Tokyo thành hầm trú ẩn khẩn cấp, nhằm bảo vệ người dân và du khách trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Thống đốc Tokyo Yuriko Koike cho biết chính quyền thành phố sẽ tiến hành khảo sát trong tài khóa hiện tại (đến tháng 3-2027), để chuẩn bị cho việc cải tạo bãi đỗ xe Yaesu.

Cơ sở này nằm dưới lòng đất, ở độ sâu khoảng 2-11 m, với tổng diện tích sàn khoảng 13.000 m2.

Theo một lãnh đạo chính quyền Tokyo, phương án cải tạo dự kiến bao gồm lắp đặt cửa có khả năng chống tác động của vụ nổ và các kệ để lưu trữ vật tư khẩn cấp.

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Bãi đỗ xe được lựa chọn xây hầm trú ẩn nằm gần ga Tokyo. Ảnh: chính quyền thủ đô Tokyo

Sau khi hoàn thành, cơ sở tại Yaesu sẽ trở thành hầm trú ẩn khẩn cấp thứ hai của Tokyo. Thành phố hiện cải tạo 1 cơ sở lưu trữ vật tư phục vụ ứng phó thảm họa rộng khoảng 1.400 m2 tại ga tàu điện ngầm Azabu-Juban thành hầm trú ẩn.

Bãi đỗ xe Yaesu được lựa chọn do nằm gần ga Tokyo, khu vực được xem là cửa ngõ của thủ đô và thường xuyên tập trung đông người.

Việc cải tạo cơ sở ngầm tại đây được kỳ vọng tăng khả năng bảo vệ người dân và du khách trong trường hợp xảy ra tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên liên tiếp tiến hành các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuống vùng biển trong khu vực, trong đó có vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.

Trước đó, Nhật Bản cũng công bố kế hoạch xây dựng các cơ sở trú ẩn tương tự tại những đảo xa ở tỉnh Okinawa.

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