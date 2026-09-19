Tin thế giới sáng 19-9: Mỹ, Đan Mạch đạt thỏa thuận về Greenland

(GLO)- Mỹ, Đan Mạch đạt thỏa thuận về Greenland; Iran tuyên bố bắt đầu kỷ nguyên săn lùng, mang ác mộng đến với F-35 của Mỹ; Saudi Arabia tiến hành hàng chục cuộc không kích dữ dội vào các mục tiêu ở Yemen... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 19-9.

Mỹ, Đan Mạch đạt thỏa thuận về Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã đạt thỏa thuận cho phép Washington có "quyền kiểm soát vĩnh viễn" với an ninh hòn đảo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington trên thực tế sẽ kiểm soát an ninh của Greenland theo một thỏa thuận đạt được với Đan Mạch và vùng lãnh thổ Bắc Cực tự trị này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về thỏa thuận tại Greenland. Ảnh: NYT

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết: "Theo chỉ đạo của tôi, chúng tôi đã làm việc với các đại diện của Đan Mạch và Greenland để bảo đảm rằng Mỹ sẽ MÃI MÃI có đầy đủ khả năng thực hiện những gì cần thiết tại Greenland nhằm bảo đảm và bảo vệ an ninh của Greenland cũng như Mỹ”.

Ngoài ra, theo Tổng thống Trump, “kể từ bây giờ, không một đối thủ nào của Mỹ có thể có căn cứ tại Greenland, duy trì sự hiện diện quân sự tại Greenland hoặc thực hiện các khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland nếu không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi”.

Tổng thống Trump cam kết Mỹ sẽ "bảo vệ rất chặt chẽ" Greenland, đồng thời mô tả thỏa thuận này là "một giấc mơ trở thành hiện thực đối với Mỹ".

Iran tuyên bố bắt đầu kỷ nguyên săn lùng, mang ác mộng đến với F-35 của Mỹ

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf trả lời phỏng vấn báo chí tại thủ đô Tehran. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Hãng thông tấn Mehr của Iran tối 18-9 cho biết trong một bài viết đăng trên nền tảng mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf tuyên bố: "Kỷ nguyên mà những chiếc F-35 và F-15 của các ông bị săn lùng và các ông phải báo cáo chúng bị hư hại đã bắt đầu”.

Chủ tịch Quốc hội Iran nói thêm: "Điều từng chỉ xuất hiện trong những cơn ác mộng kinh hoàng giờ đây đã trở thành thực tế hằng ngày. Hãy học cách sống chung với nó”.

Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ trình diễn tại Triển lãm hàng không Aero India ở Bengaluru, Ấn Độ ngày 14-2-2023. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu của ông Ghalibaf được đưa ra sau khi Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, thừa nhận rằng các đội hình quân sự Mỹ đang phải đối mặt với một môi trường chiến trường mới.

Trong phát biểu hôm 16-9, Tướng Caine nói: "Từ bây giờ, chúng ta phải giả định rằng các đội hình của mình sẽ bị các hệ thống tự động săn lùng, bị gây nhiễu trên toàn bộ phổ tần và bị theo dõi theo thời gian thực”.

Theo Press TV, những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh các quan chức quân sự Mỹ và các báo cáo chỉ ra rằng lực lượng Mỹ đang phải chịu sức ép ngày càng lớn sau nhiều tháng tiến hành các hành động quân sự nhằm vào Iran.

Saudi Arabia tiến hành hàng chục cuộc không kích dữ dội vào các mục tiêu ở Yemen

Đêm 18-9, lực lượng Houthi tại Yemen cho biết, trong 24h trước đó, không quân Saudi Arabia đã tiến hành 26 cuộc tập kích vào Yemen. Mục tiêu đánh phá là các khu vực đang do Houthi kiểm soát.

Một xe chở nhiên liệu bốc cháy tại cửa khẩu biên giới Al-Wadiah trên biên giới Saudi Arabia - Yemen sau một cuộc tấn công của lực lượng Houthi. Ảnh minh họa: Reuters

Theo cáo buộc của Houthi, tính chung trong tuần qua, không quân Saudi Arabia đã tiến hành tổng cộng hơn 300 cuộc tập kích vào Yemen. Tuy nhiên, mức độ thương vong và thiệt hại do các đợt không kích gây ra, không được đề cập.

Liên quan tình hình nhân đạo, báo cáo của Liên Hợp Quốc ngày 18-9 cho biết, giao tranh tại Yemen đã khiến ít nhất 112.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán. Ngoài ra, khoảng 3.000 người đã vượt biển Đỏ sang Djibouti lánh nạn.

Tiêm kích F-16 rơi, cháy rụi ở Mỹ

Tiêm kích F-16 rơi tại bang Michigan, khiến giới chức ra lệnh sơ tán trong bán kính 1,5 km và yêu cầu người dân không ra khỏi nhà.

Sự việc xảy ra chiều 17-9 khi một chiến đấu cơ hạng nhẹ F-16 thuộc biên chế Không đoàn Tiêm kích số 149 của Không quân Vệ binh Quốc gia bang Texas thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thông thường gần thành phố Traverse, bang Michigan. Chưa rõ máy bay có mang vũ khí vào thời điểm rơi hay không.

Chiếc tiêm kích F-16 bốc cháy tại hiện trường. Ảnh: X/fl360aero

Giới chức hạt Grand Traverse đã ban hành lệnh sơ tán trong phạm vi 1,5 km quanh hiện trường. Chính quyền địa phương trước đó yêu cầu người dân trú ẩn trong nhà, đóng cửa sổ và các lỗ thông khí, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng ứng phó khẩn cấp.

Cảnh sát bang Michigan chưa ghi nhận trường hợp nào bị thương dưới mặt đất.

Theo chuyên trang hàng không quân sự Aviationist, ngay cả khi máy bay không mang vũ khí và lượng lớn dầu, hiện trường rơi tiêm kích F-16 vẫn là khu vực đặc biệt nguy hiểm.

Một trong những mối đe dọa chính là hỗn hợp H-70, gồm 70% hydrazine và 30% nước. Hydrazine đặc biệt độc hại, khi bay hơi sẽ gây kích ứng mắt và đường hô hấp. Người tiếp xúc trong thời gian ngắn có thể bị run tay, trong khi tiếp xúc lâu dài sẽ dẫn tới suy gan và thận, thậm chí co giật và tử vong.

Ai Cập cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

Hội đồng Tối cao về Điều tiết Truyền thông (SCMR) và Cơ quan Quản lý Viễn thông Quốc gia (NTRA) của Ai Cập mới đây đã ban hành quyết định, yêu cầu các nền tảng mạng xã hội tăng cường bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên dưới 15 tuổi bằng cách chia nhóm tuổi thành hai nhóm chính.

Ảnh minh họa: AFP

Theo quyết định mới được ban hành của Ai Cập, các nền tảng mạng xã hội không được phép tạo, kích hoạt hoặc cung cấp tài khoản cá nhân độc lập cho trẻ em dưới 13 tuổi.

Các nền tảng mạng xã hội có thể cho phép tạo tài khoản cho trẻ em từ 13 đến dưới 15 tuổi, với điều kiện chế độ an toàn được kích hoạt. Trẻ em không được phép tự tắt tính năng này cho đến khi đủ 15 tuổi.

Các nền tảng mạng xã hội phải áp dụng các biện pháp hiệu quả và phù hợp để xác minh độ tuổi của người dùng, ngăn chặn các hành vi gian lận giới hạn độ tuổi và tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Quyết định này yêu cầu các nền tảng mạng xã hội nộp kế hoạch thực hiện, nêu rõ các biện pháp kỹ thuật và vận hành để tuân thủ trong vòng 30 ngày, kể từ khi nhận được thông báo về quyết định.