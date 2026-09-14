Phà Indonesia gặp nạn giữa biển Java, chiến dịch cứu hộ tiếp tục

(GLO)- Ngày 14-9, lực lượng cứu hộ Indonesia tiếp tục tìm kiếm 129 người mất tích, sau khi phà chở 243 người bị lật giữa biển Java trong điều kiện thời tiết xấu. Sáu người đã thiệt mạng và 108 người được cứu sống.

Theo Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Indonesia, phà Virgo Transport 8 khởi hành từ thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java, hướng tới Banjarmasin thuộc tỉnh Nam Kalimantan.

Trên tàu có 213 hành khách và 30 thành viên thủy thủ đoàn, cùng 89 phương tiện.

Con tàu mất liên lạc với cơ quan chức năng vào khoảng 2 giờ sáng 13-9, sau khi gặp thời tiết xấu trên hành trình.

Vị trí xảy ra vụ lật phà. Ảnh: Nikkei

Trước đó, thuyền trưởng thông báo biển động, với sóng có thời điểm cao khoảng 3 m, rồi phát tín hiệu cấp cứu cho biết tàu bị nghiêng. Một máy bay trực thăng sau đó phát hiện phà đã bị lật.

Các đội cứu hộ nhanh chóng được triển khai tới vị trí cuối cùng của con tàu. Hàng chục phương tiện, trong đó có tàu hải quân, tàu cứu hộ và trực thăng, được huy động để tìm kiếm người mất tích.

Một số tàu hoạt động gần khu vực cũng tham gia hỗ trợ đưa những người sống sót ra khỏi vùng nguy hiểm.

Những người được cứu đã được chuyển lên các tàu khác. Một số nạn nhân được đưa về các cảng ở Đông Java để tiếp tục được chăm sóc.

Bộ trưởng Giao thông Indonesia Dudy Purwagandhi cho biết, nguyên nhân khiến phà bị lật vẫn đang được điều tra.

Thông tin ban đầu cho thấy, biển động là yếu tố xảy ra ngay trước khi con tàu gặp nạn.

Tại Indonesia, hoạt động vận tải bằng phà đóng vai trò quan trọng trong kết nối các địa phương.

Chiến dịch tìm kiếm 129 người mất tích vẫn được duy trì, trong khi cơ quan Indonesia tiếp tục cập nhật danh sách những người được cứu và thiệt mạng.