Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Nổ súng tại trường mầm non ở Thái Lan, một giáo viên thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, the Nation, Thai PBS)

(GLO)- Ngày 9-9, một vụ nổ súng xảy ra tại trường mầm non ở tỉnh Chonburi, miền Đông Thái Lan, khiến 1 nữ giáo viên thiệt mạng. Toàn bộ 44 trẻ tại trường được đưa đến nơi an toàn, trong khi cảnh sát đã bao vây nơi ở của nghi phạm để vận động người này đầu hàng.

Vụ việc xảy ra tại Trường mầm non thuộc chính quyền thị trấn Nong Pla Lai, huyện Bang Lamung, tỉnh Chonburi, vào khoảng 11 giờ ngày 9-9 (giờ địa phương).

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực để xử lý vụ việc.

no-sung-tai-truong-mam-non-o-thai-lan-mot-giao-vien-thiet-mang.png
Một cảnh sát đã bắn chết người vợ là giáo viên tại trường mầm non nơi bà làm việc ở Thái Lan ngày 9-9. Ảnh: Facebook/Trung tâm quan hệ công chúng tỉnh Chonburi

Nạn nhân được xác định là bà Pailin Thongthatch, 48 tuổi, giáo viên của trường.

Cơ quan chức năng phát hiện bà tử vong tại khu vực căng tin ở tầng 1, với vết thương do trúng đạn. Cảnh sát tìm thấy 1 vỏ đạn 9 mm gần hiện trường và đã thu giữ để phục vụ điều tra.

Sau khi xảy ra vụ nổ súng, lực lượng chức năng đưa 44 trẻ em cùng 3 giáo viên và 3 nhân viên khác ra khỏi khu vực nguy hiểm. Không có trẻ nào bị thương.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm là chồng của nạn nhân và cũng là 1 sĩ quan cảnh sát.

Sau khi rời khỏi trường, nghi phạm được xác định đã trở về nhà. Cảnh sát phong tỏa nơi ở và tiến hành thương lượng, vận động người này đầu hàng.

Nguyên nhân và động cơ vụ nổ súng hiện chưa được xác định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới tối 8-9: Canada chính thức đáp trả thuế Mỹ, căng thẳng thương mại gia tăng

Tin thế giới tối 8-9: Canada chính thức đáp trả thuế Mỹ, căng thẳng thương mại gia tăng

Thế giới

(GLO)- Trung Quốc thử sức với “con đường tơ lụa” Bắc Cực; Canada chính thức đáp trả thuế Mỹ, căng thẳng thương mại gia tăng; Iran cảnh báo lập “vùng loại trừ hàng hải” trên Vịnh Persian; Hormuz căng thẳng, Iran cảnh báo Hàn Quốc là những thông tin quốc tế nổi bật hôm nay.

Liên Hợp Quốc thông qua bản đồ thế giới mới

Liên Hợp Quốc thông qua bản đồ thế giới mới

Thế giới

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua một bản đồ thế giới mới, trong đó châu Phi được mô phỏng với kích thước lớn hơn, còn Bắc Mỹ và châu Âu bị thu nhỏ so với hiện tại. Bản đồ này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ Washington.

Bà Duterte phát biểu tại một cuộc họp báo ở Manila hôm 7-2-2025. Ảnh: AP

Philippines phát lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte

Thế giới

(GLO)- Ngày 4-9, Tòa án Philippines phát lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte với 3 cáo buộc “đe dọa nghiêm trọng”, liên quan những phát ngôn của bà về việc sát hại Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., phu nhân của ông và cựu Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez.

Đức bắt đầu sản xuất UAV cho Ukraine

Đức bắt đầu sản xuất UAV cho Ukraine

Thế giới

Báo Handelsblatt (Đức) ngày 3.9 đưa tin hoạt động sản xuất hơn 5.000 máy bay không người lái (UAV) tầm trung và tầm xa cho Ukraine đã được chính thức tiến hành theo thỏa thuận trị giá 300 triệu euro (gần 9.100 tỉ đồng) giữa Đức và Ukraine.

null