Nổ súng tại trường mầm non ở Thái Lan, một giáo viên thiệt mạng

(GLO)- Ngày 9-9, một vụ nổ súng xảy ra tại trường mầm non ở tỉnh Chonburi, miền Đông Thái Lan, khiến 1 nữ giáo viên thiệt mạng. Toàn bộ 44 trẻ tại trường được đưa đến nơi an toàn, trong khi cảnh sát đã bao vây nơi ở của nghi phạm để vận động người này đầu hàng.

Vụ việc xảy ra tại Trường mầm non thuộc chính quyền thị trấn Nong Pla Lai, huyện Bang Lamung, tỉnh Chonburi, vào khoảng 11 giờ ngày 9-9 (giờ địa phương).

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực để xử lý vụ việc.

Một cảnh sát đã bắn chết người vợ là giáo viên tại trường mầm non nơi bà làm việc ở Thái Lan ngày 9-9. Ảnh: Facebook/Trung tâm quan hệ công chúng tỉnh Chonburi

Nạn nhân được xác định là bà Pailin Thongthatch, 48 tuổi, giáo viên của trường.

Cơ quan chức năng phát hiện bà tử vong tại khu vực căng tin ở tầng 1, với vết thương do trúng đạn. Cảnh sát tìm thấy 1 vỏ đạn 9 mm gần hiện trường và đã thu giữ để phục vụ điều tra.

Sau khi xảy ra vụ nổ súng, lực lượng chức năng đưa 44 trẻ em cùng 3 giáo viên và 3 nhân viên khác ra khỏi khu vực nguy hiểm. Không có trẻ nào bị thương.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm là chồng của nạn nhân và cũng là 1 sĩ quan cảnh sát.

Sau khi rời khỏi trường, nghi phạm được xác định đã trở về nhà. Cảnh sát phong tỏa nơi ở và tiến hành thương lượng, vận động người này đầu hàng.

Nguyên nhân và động cơ vụ nổ súng hiện chưa được xác định.