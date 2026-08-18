Xả súng trong lớp học ở Philippines, 2 học sinh thiệt mạng

(GLO)- Hai học sinh thiệt mạng trong vụ xả súng xảy ra ngày 18-8 tại một trường trung học ở thành phố Zamboanga, miền Nam Philippines. Đây là vụ việc tương tự thứ hai tại nước này trong gần 2 tháng qua.

Vụ nổ súng xảy ra tại trường học trực thuộc Đại học Ateneo de Zamboanga, thành phố Zamboanga, miền nam Philippines.

Tòa nhà trường trung học thuộc Đại học Ateneo de Zamboanga. Ảnh: Philippines Star

Thị trưởng Zamboanga Khymer Adan Olaso cho biết, cả 2 người thiệt mạng đều là học sinh, trong đó một người là thủ phạm và đã sử dụng súng có hỏa lực mạnh.

Lãnh đạo Đại học Ateneo de Zamboanga xác nhận, tình hình tại trường đã được kiểm soát, không còn đối tượng nổ súng và chưa ghi nhận thêm người thiệt mạng hoặc bị thương.

Nhà trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc, đồng thời liên hệ với phụ huynh và người giám hộ đến đón học sinh, bảo đảm an toàn cho những người còn ở trong khuôn viên.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm là học sinh lớp 7 và vụ nổ súng xảy ra trong lớp học.

Trước đó, 1 vụ tấn công xảy ra tại một trường trung học ở thành phố Tacloban hồi tháng 6, khiến ít nhất 3 học sinh thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương. Hai học sinh của trường được xác định đã nổ súng trong khuôn viên.

Vụ xả súng tại Zamboanga cũng xảy ra chưa đầy 10 ngày sau một vụ việc tương tự tại Thái Lan, khi 1 học sinh nổ súng tại trường học ở ngoại ô thủ đô Bangkok.