Pháp đàm phán với Latvia về sáng kiến răn đe hạt nhân

(GLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đồng ý bắt đầu đàm phán với Latvia về khả năng nước này tham gia sáng kiến răn đe hạt nhân của Pháp, cũng như cam kết tăng cường sự hiện diện quân sự của Pháp tại Latvia, đặc biệt trong lĩnh vực phòng không.

Thông tin trên được Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs công bố ngày 22-9. Ông Kulbergs cho biết đã trao đổi với Tổng thống Macron về việc tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng giữa 2 nước, trong đó Paris đồng ý khởi động đàm phán về khả năng Latvia tham gia sáng kiến răn đe hạt nhân của Pháp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại căn cứ tàu ngầm hạt nhân ở L'Ile Longue, ngày 2-3-2026. Ảnh: AP

Ông cũng cho hay, Tổng thống Macron cam kết củng cố sự hiện diện quân sự của Pháp tại Latvia, với trọng tâm là năng lực phòng không. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Pháp mở rộng sáng kiến răn đe hạt nhân với các đối tác châu Âu.

Hồi tháng 3, Tổng thống Macron công bố những điều chỉnh trong học thuyết hạt nhân của Pháp, trong đó đề cập khả năng tăng cường vai trò của năng lực răn đe hạt nhân Pháp trong an ninh châu Âu. Tuy nhiên, chương trình này không thay thế cơ chế răn đe hạt nhân của NATO.

Ngày 14-9, Phần Lan đã tham gia sáng kiến của Pháp, nhưng Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cũng khẳng định Helsinki không có ý định cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ trong thời bình.

Trong khi đó, ngày 22-9, tại Litva, Quốc hội nước này bước đầu ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp nhằm dỡ bỏ quy định cấm vũ khí hủy diệt hàng loạt và căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ.

Trước động thái này, Điện Kremlin cảnh báo Litva có thể trở thành mục tiêu của vũ khí hạt nhân Nga, nếu cho phép triển khai vũ khí hạt nhân nước ngoài tại Litva, đồng thời nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng Moscow có kế hoạch tấn công các nước NATO.