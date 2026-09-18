Tin thế giới sáng 18-9: Tổng thống Trump đang cân nhắc "quyết định lớn" để chấm dứt xung đột với Iran

(GLO)- Nga bắt đầu cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa IX; Mỹ có tiến triển trong kế hoạch lập căn cứ quân sự tại Ba Lan; Tổng thống Trump đang cân nhắc "quyết định lớn" để chấm dứt xung đột với Iran... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 18-9.

Nga bắt đầu cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa IX

Ngày 18-9, Nga bắt đầu cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa IX, đồng thời tổ chức hơn 2.200 cuộc bầu cử ở các cấp tại nhiều địa phương. Từ 8 giờ sáng theo giờ địa phương, các điểm bỏ phiếu chính thức bắt đầu mở cửa.

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC), tính đến ngày 1-7, Nga có hơn 111 triệu cử tri đủ điều kiện bầu cử. Ngoài ra, có hơn 1,8 triệu cử tri Nga ở nước ngoài có thể tham gia bỏ phiếu ở 152 quốc gia.

Cử tri Nga tham gia bỏ phiếu bầu cử Duma Quốc gia. Ảnh: Kuban 24

Cử tri bầu 450 đại biểu Duma Quốc gia, trong đó 1/2 được bầu theo danh sách đảng liên bang và phần còn lại bầu tại các đơn vị bầu cử 1 đại biểu. Có 10 chính đảng tham gia tranh cử theo danh sách liên bang.

Bên cạnh bỏ phiếu trực tiếp tại các điểm bầu cử, cử tri có thể đăng ký bỏ phiếu tại nhà hoặc sử dụng cơ chế “Cử tri cơ động” để bỏ phiếu tại địa điểm thuận tiện. Bỏ phiếu điện tử từ xa được triển khai tại 33 chủ thể liên bang, trong khi Thủ đô Moscow sử dụng hệ thống riêng.

Chủ tịch CEC Ella Pamfilova cho biết, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong những điều kiện đặc biệt; đây cũng là lần đầu tiên các vùng lãnh thổ mới gia nhập Nga tham gia một cuộc bầu cử quốc hội.

Mỹ có tiến triển trong kế hoạch lập căn cứ quân sự tại Ba Lan

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17-9 cho biết Washington và Warsaw đang đạt tiến triển trong kế hoạch thành lập 1 căn cứ quân sự thường trực mới của quân đội Mỹ tại Ba Lan, nhưng chưa thông tin về quy mô lực lượng.

Các lực lượng NATO tiến hành tập trận tại Korzeniewo, Ba Lan. Ảnh: PAP/TTXVN

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump ghi nhận vai trò mà ông gọi là “sự lãnh đạo táo bạo” của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đối với kế hoạch này.

Ông Trump cho biết, nếu kế hoạch được thực hiện, địa điểm đặt căn cứ sẽ sớm được công bố. Tổng thống Mỹ mô tả đây sẽ là một bước đi lịch sử đối với quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Ba Lan, nhưng chưa cung cấp thông tin về quy mô lực lượng, thời điểm triển khai hoặc cơ chế tài chính.

Quân đội Mỹ hiện đã có lực lượng và cơ sở hoạt động tại Ba Lan, trong đó có sở chỉ huy tiền phương của Quân đoàn V và các đơn vị được triển khai luân phiên. Vì vậy, kế hoạch đang được thảo luận liên quan đến việc thiết lập thêm 1 căn cứ thường trực, qua đó mở rộng sự hiện diện lâu dài của Mỹ tại quốc gia thành viên NATO này.

Tổng thống Trump đang cân nhắc "quyết định lớn" để chấm dứt xung đột với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này “đang tiến đến một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến với Iran, với việc có nên nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm chấm dứt xung đột hay không”.

Ông Trump nói: “Tôi sắp phải đưa ra một quyết định lớn. Tôi có muốn tiến vào và tiêu diệt họ [chế độ Iran] hay không? Đó là một quyết định lớn. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”, ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trước đó, ông Trump từng ít nhất hai lần có những ám chỉ tương tự, trong đó có một lần ông tuyên bố sẽ xóa sổ nền văn minh Iran.

Hiện Mỹ đã hạn chế đòn quân sự nhằm vào Iran và đang tiến hành chiến tranh toàn diện nhằm vào nước này.

Hàng loạt vụ nổ bí ẩn làm rung chuyển thành phố Frankfurt của Đức

Một loạt vụ nổ bí ẩn đã làm rung chuyển thành phố Frankfurt ở miền Trung nước Đức và khu vực lân cận trong tuần này, trong khi cảnh sát đang điều tra khả năng các vụ việc có liên quan đến tội phạm có tổ chức.

Một vụ nổ ở Đức. Ảnh: AFP

Hai thiết bị nổ tự chế đã phát nổ chỉ cách nhau vài phút tại Frankfurt vào sáng sớm thứ Năm. Một vụ làm hư hại một quán cà phê ở phía Đông thành phố, trong khi vụ còn lại xảy ra trên phố Zeil, một trong những tuyến phố mua sắm nổi tiếng nhất nước Đức.

Cảnh sát đã bắt giữ một công dân Hà Lan 17 tuổi sau các vụ nổ.

Các vụ nổ này là những vụ mới nhất trong một loạt sự cố tương tự xảy ra tại khu vực Frankfurt.

Trước đó từ ngày 13 đến ngày 14-9 đã xảy ra ba vụ nổ, nhằm vào một quán cà phê, một quán bar và một ki ốt tại Frankfurt và thành phố Offenbach lân cận. Không có thương vong nào được ghi nhận.

Theo cảnh sát, một công dân Hà Lan 15 tuổi đã bị bắt giữ sau một trong những vụ tấn công.

Cơ quan Cảnh sát Hình sự bang Hessen cho biết đang điều tra "một số lượng vụ việc ở mức hai chữ số" có tính chất tương tự.