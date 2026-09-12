Tin thế giới sáng 12-9: Saudi Arabia dừng hoạt động đường ống dẫn dầu chiến lược

Saudi Arabia dừng hoạt động đường ống dẫn dầu chiến lược

Các nhà chức trách Saudi Arabia đã phải tạm dừng hoạt động của đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây như một biện pháp phòng ngừa trong bối cảnh tình hình xung đột tại Yemen và khu vực Biển Đỏ tiếp tục leo thang phức tạp.

Một công nhân đang kiểm tra đường ống dẫn dầu tại mỏ dầu Nahr Bin Umar ở phía bắc Basra - trung tâm công nghiệp dầu khí lớn nhất của miền nam Iraq. Ảnh: Reuters

Thông báo của Bộ Dầu mỏ Saudi Arabia cho biết quyết định đóng cửa đường ống được đưa ra sau loạt cuộc tấn công nhắm vào hệ thống đường ống này tại khu vực thủ đô Riyadh và thành phố Medina hôm thứ 5 (ngày 10-9), khiến một số người bị thương. Bộ Dầu mỏ Saudi Arabia khẳng định đây là biện pháp phòng ngừa, song không đề cập tình trạng của đường ống. Thời gian mở lại đường ống, cũng không được nhắc đến.

Đường ống Đông - Tây dài khoảng 1.200 km, vận chuyển dầu từ các mỏ lớn ở phía Đông Saudi Arabia, đến cảng Yanbu của nước này bên bờ biển Đỏ. Hệ thống này không đi qua eo biển Hormuz, trở thành tuyến xuất khẩu dầu thô duy nhất của Riyadh, sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa từ cuối tháng 2-2026.

Tổng thống Ukraine tuyên bố tìm cách đối thoại với Moscow

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11-9 tuyên bố Kiev cần tìm cách đối thoại với Moscow, tập trung vào các cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột.

Ông cho rằng cần hướng tới mục tiêu này thông qua các thỏa thuận ngừng bắn cục bộ và trao đổi tù binh nếu Nga tiếp tục từ chối một lệnh ngừng bắn toàn diện.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@Zelenskyy

Tuy nhiên, ông Zelensky tuyên bố Ukraine vẫn "đáp trả tương xứng các cuộc tấn công của Nga", nếu cơ sở hạ tầng dân sự tiếp tục bị nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công.

Tổng thống Zelensky cho biết Mỹ cần áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với Nga, đồng thời Ukraine cũng cần tham gia đàm phán hòa bình với Moscow.

Phía Ukraine dự kiến ​​sẽ có các cuộc gặp quan trọng với giới chức Mỹ vào cuối tháng này. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine dự đoán khó có khả năng đạt được tiến bộ đáng kể trong tiến trình hòa bình trước khi diễn ra cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga.

CIA giải mật tài liệu liên quan đến vụ khủng bố 11-9

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ngày 11-9 đã giải mật và công bố hơn 100 trang tài liệu tóm tắt hàng ngày dành cho Tổng thống Bill Clinton và Tổng thống George W. Bush về mối đe dọa từ al-Qaeda và Osama bin Laden trước thềm vụ khủng bố 11-9-2001.

Vụ khủng bố 11-9-2001 ở Mỹ khiến khoảng 3.000 người thiệt mạng. Ảnh: AFP

Lời cảnh báo chuyển đến Tổng thống Bill Clinton khi đó được đặt khiêm tốn ở cuối bản tóm tắt tình báo ngày 10-9-1998 rằng: Một nhóm liên kết với thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden "có thể cho một máy bay chứa đầy chất nổ đâm vào một thành phố của Mỹ."

Trong khi đó, bản tóm tắt tình báo hàng ngày gửi Tổng thống Bush ngày 6-8-2001 có tiêu đề: "Bin Laden quyết tâm tấn công bên trong nước Mỹ". Tài liệu cảnh báo về các vụ cướp máy bay tiềm tàng do al-Qaeda thực hiện nhằm đòi phóng thích các tù nhân Hồi giáo đang bị Mỹ giam giữ. Báo cáo cho biết, các thành viên al-Qaeda đã cư trú hoặc qua lại Mỹ trong nhiều năm để duy trì một cấu trúc có thể hỗ trợ các cuộc tấn công.

Tuy nhiên, báo cáo tập trung vào các vụ cướp máy bay truyền thống để đòi con tin. Rốt cuộc, 4 máy bay đã tấn công nước Mỹ vào sáng 11-9-2001.

Lần đầu tiên, công chúng Mỹ có được cái nhìn cận cảnh về những thông tin mà hai đời tổng thống đã tiếp cận nhưng không kịp đưa ra hành động ngăn chặn.

Triều Tiên phóng vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông

Quân đội Hàn Quốc cho biết sáng 12-9, Triều Tiên đã phóng một vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận chung quy mô lớn. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc xác nhận đã phát hiện vụ phóng nhưng chưa công bố chi tiết, hiện đang tiến hành phân tích.

Triều Tiên phóng vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên chỉ một ngày sau cuộc tập trận của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Ảnh tư liệu: TTXVN

Trước đó, vào tháng 8, Mỹ và Hàn Quốc đã giảm quy mô cuộc tập trận thường niên “Lá chắn tự do Ulchi” theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump cho rằng các cuộc tập trận vừa tốn kém vừa gửi tín hiệu “không phù hợp và mang tính thù địch” tới Bình Nhưỡng.

Vụ phóng ngày 12-9 cũng diễn ra trong bối cảnh cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ diễn ra tại Washington. Các vấn đề liên quan đến Triều Tiên được dự đoán sẽ nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị này.