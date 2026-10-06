Tin thế giới sáng 6-10: Ukraine chuẩn bị loạt đòn tấn công tầm xa mới vào Nga

(GLO)- Liên minh Mecca kích hoạt phòng thủ tập thể, triển khai lực lượng tới Saudi Arabia; Tàu Thổ Nhĩ Kỳ bị drone đánh chìm ở Biển Đen; Ukraine chuẩn bị loạt đòn tấn công tầm xa mới vào Nga;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 6-10.

Liên minh Mecca kích hoạt phòng thủ tập thể, triển khai lực lượng tới Saudi Arabia

Theo truyền thông vùng Vịnh, vào hôm 5-10, Ủy ban Chính trị và Quốc phòng Chiến lược của Liên minh Phòng thủ Mecca đã họp khẩn cấp tại Riyadh và nhất trí lập tức kích hoạt các cam kết phòng thủ tập thể cũng như triển khai năng lực quân sự tới Saudi Arabia.

Lực lượng Houthi phóng tên lửa nhằm vào thành phố Mocha, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp cho biết: "Ủy ban quyết định ngay lập tức chuyển sang triển khai trên thực tế các cam kết phòng thủ tập thể", đồng thời nói thêm rằng các lực lượng sẽ được triển khai theo những cơ chế đã được phê duyệt và phù hợp với pháp luật của từng quốc gia nhằm tăng cường khả năng phối hợp quân sự.

Theo tuyên bố, các bộ trưởng nhất trí "thực hiện những biện pháp cần thiết để cung cấp các lực lượng và năng lực quân sự đã được thống nhất, đồng thời bảo đảm việc triển khai nhanh chóng các lực lượng và năng lực này tới Vương quốc Saudi Arabia".

Số lượng binh sĩ cụ thể và thời gian triển khai không được công bố, mặc dù việc triển khai nhằm tăng cường trạng thái sẵn sàng và năng lực tập thể trong việc đối phó với các mối đe dọa.

Ba nước "lên án mạnh mẽ nhất âm mưu nhằm vào" Mecca và Medina, cùng với các cuộc tấn công đang tiếp diễn nhằm vào những thành phố khác và cơ sở hạ tầng dân sự của Saudi Arabia.

Tàu Thổ Nhĩ Kỳ bị drone đánh chìm ở Biển Đen

Tàu Thổ Nhĩ Kỳ chở ngũ cốc bốc cháy và chìm ở Biển Đen sau khi bị drone tấn công, khiến hai thủy thủ thiệt mạng.

Cơ quan Cứu nạn Trên biển Romania cho biết họ nhận được đề nghị từ Trung tâm Điều phối Cứu nạn Hàng hải (MRCC) triển khai chiến dịch tìm kiếm, hỗ trợ tàu chở ngũ cốc Royad Mammadov gặp nạn ở ngoài khơi nước này.

Tàu Royad Mammadov trước khi gặp nạn. Ảnh: romania-insider

Cơ quan này đã triển khai một số tàu tìm kiếm cứu nạn đến khu vực gần giàn khoan Pescarus trên Biển Đen và phát hiện tàu Royad Mammadov dài 139 mét đang bốc cháy sau khi bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó cáo buộc lực lượng Nga đã dùng 2 drone tấn công tàu Royad Mammadov khi phương tiện này đang chở ngô trên vùng biển quốc tế. Ông Zelensky cho hay tàu này thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ và thủy thủ đoàn là công dân Azerbaijan, Ấn Độ.

Nga chưa phản hồi về cáo buộc trên.

Ukraine chuẩn bị loạt đòn tấn công tầm xa mới vào Nga

Ukraine đang chuẩn bị các nhiệm vụ mới cho chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào Nga, đồng thời thúc đẩy tiến độ chuyển giao vũ khí từ các đối tác phương Tây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Yevhenii Khmara và Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Drapatyi về việc triển khai các chiến dịch tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Theo ông Zelensky, Kiev đã xác định thêm các nhiệm vụ mới liên quan đến năng lực tấn công tầm xa, một phần trong chiến dịch mà giới chức Ukraine gọi là “trừng phạt tầm xa” đối với Nga.

Cùng với việc chuẩn bị các chiến dịch tầm xa mới, Tổng thống Zelensky đã làm việc với lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ukraine và nhóm phụ trách đối ngoại tại Văn phòng Tổng thống để rà soát tiến độ chuyển giao vũ khí từ các nước đối tác.

Các nội dung được thảo luận bao gồm đạn dược dành cho tiêm kích F-16, nguồn tài chính bổ sung để sản xuất máy bay không người lái và tên lửa, cũng như các dự án hợp tác sản xuất quốc phòng với những đối tác châu Âu.

Tổng thống Trump đưa ra nhận định mới về vai trò của Iran trong vụ Flydubai

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cá nhân ông tin Iran phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công trên chuyến bay Flydubai hôm 30-9, dù chưa đưa ra bằng chứng cho nhận định này.

Hành khách lên máy bay của hãng Flydubai tại sân bay Ben Gurion gần Tel Aviv, Israel. Ảnh: AP

Khi được một phóng viên hỏi vào ngày 5-10 rằng liệu ông có tin là Iran phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công bất thành hôm 30-9 nhằm vào máy bay của hãng Flydubai hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Có. Cá nhân tôi cho là như vậy".

Tuy nhiên, theo báo USA Today, Tổng thống Trump không đưa ra thông tin nào để chứng minh cho tuyên bố rằng Iran có liên quan.

Vài giờ trước phát biểu của ông Trump, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các quan chức tình báo Mỹ chưa xác minh được việc Iran có liên quan đến vụ việc.

Ông Vance nói: "Đó là vấn đề mà tôi xin để Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe và một số quan chức tình báo đánh giá".

Trước đó vào ngày 1-10, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng Iran sẽ "bị tấn công rất mạnh" nếu xác định nước này đứng sau vụ tấn công Flydubai.