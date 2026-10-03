Tin thế giới tối 3-10: Iran xem xét cấm tàu Israel qua eo biển Hormuz

(GLO)- Iran đang xem xét dự luật cấm tàu thuyền của Israel, các quốc gia bị coi là thù địch và tàu vận chuyển hàng hóa quân sự đi qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, G7 nhất trí giải phóng tới 100 triệu thùng dầu nhằm giảm sức ép nguồn cung.

Iran xem xét cấm tàu Israel qua Hormuz

Theo TASS, phát ngôn viên Ủy ban An ninh Quốc hội Iran Hassan Ghashghavi ngày 2-10 cho biết một dự luật quản lý an ninh tại eo biển Hormuz đang được xem xét.

Tàu chở dầu ở gần eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Theo dự luật, tàu liên quan tới Israel và các quốc gia thù địch, cũng như tàu tiến hành hoạt động quân sự chống Iran hoặc vận chuyển hàng hóa quân sự, sẽ không được phép đi qua eo biển này.

Đối với tàu của các quốc gia khác không bị coi là thù địch, dự luật yêu cầu phải có giấy phép quá cảnh đặc biệt từ Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Iran.

Ông Hassan Ghashghavi cho biết dự luật đã được ủy ban quốc hội liên quan xác nhận và đang chờ được đưa ra thảo luận tại phiên họp toàn thể công khai của Quốc hội. Nếu được thông qua, dự luật sẽ được chuyển lên Hội đồng Giám hộ xem xét.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) liên tục nhận báo cáo về các vụ tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz. Tối 2-10, một tàu dầu bị tấn công bằng vũ khí chưa xác định khi đang di chuyển từ phía Vịnh Ba Tư ra ngoài eo biển. Vụ việc không gây thương vong và con tàu vẫn có thể hoạt động.

G7 giải phóng 100 triệu thùng dầu

Theo BBC, các nước G7 đã nhất trí phối hợp giải phóng tới 100 triệu thùng dầu và dầu diesel trong vòng 4 tháng nhằm giảm sức ép đối với nguồn cung và giá nhiên liệu.

G7 sẽ giải phóng 100 triệu thùng dầu và dầu diesel. Ảnh: EPA

Trong tuyên bố chung, G7 cho biết các thành viên sẽ không áp đặt hạn chế xuất khẩu năng lượng và các sản phẩm năng lượng giữa các nước trong nhóm. Một lượng lớn diesel sẽ được giải phóng trong 20 ngày đầu tiên.

Động thái này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ cấm xuất khẩu diesel của Mỹ nếu các nước châu Âu không đưa thêm dầu dự trữ ra thị trường.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết lượng dự trữ lên tới 100 triệu thùng sẽ được giải phóng trong 4 tháng dưới sự điều phối của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Theo Ngoại trưởng Anh Ed Miliband, biện pháp này nhằm ổn định nguồn cung năng lượng và hạn chế tác động của các cú sốc giá đối với hộ gia đình, doanh nghiệp.

Yemen: Giao tranh tại Taiz, hàng chục người thiệt mạng

Ngày 2-10, các nguồn tin Chính phủ Yemen và lực lượng Houthi xác nhận giao tranh ác liệt tại khu vực Taiz, Tây Nam Yemen, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng trong 24 giờ.

Giao tranh tiếp diễn giữa lực lượng Houthi và lực lượng chính phủ Yemen trên nhiều mặt trận. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Nguồn tin Chính phủ Yemen cho biết 26 binh sĩ thiệt mạng, trong khi các nguồn tin quân sự của Houthi nói ít nhất 55 thành viên của lực lượng này thiệt mạng.

Cùng ngày, Saudi Arabia cho biết một người bị thương sau khi mảnh vỡ tên lửa đạn đạo do Houthi phóng bị đánh chặn và rơi xuống tỉnh Asir. Ba tên lửa đạn đạo khác cũng bị đánh chặn, cùng với 4 UAV.

Trong khi đó, các lực lượng vũ trang Yemen tuyên bố thực hiện 474 cuộc không kích và chiến dịch tấn công nhằm vào các vị trí của Houthi trong 24 giờ, đồng thời tuyên bố tiêu diệt 1.540 thành viên Houthi và phá hủy hoặc vô hiệu hóa 216 phương tiện quân sự, khí tài.

Israel cảnh báo nguy cơ ô nhiễm sau cháy nhà máy xử lý nước thải

Tại Israel, một nhà máy xử lý nước thải lớn gần thành phố Beersheba phải ngừng hoạt động sau vụ cháy ngày 2-10. Khoảng 30.000 m³ nước thải chưa qua xử lý mỗi ngày có nguy cơ chảy vào các tuyến sông, suối ở khu vực Negev trong nhiều tuần.

Bộ Bảo vệ Môi trường Israel cảnh báo nước thải đang chảy vào các dòng Hebron, Beersheba và Besor, làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Cảnh sát Israel đã mở cuộc điều tra do nghi ngờ vụ cháy có thể bắt nguồn từ hành vi cố ý. Cơ quan Quản lý Nước Israel đang triển khai các biện pháp kỹ thuật khẩn cấp nhằm hạn chế nước thải tiếp tục chảy vào các dòng sông, suối.