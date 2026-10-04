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Thế giới

Việc làm Mỹ giảm mạnh hơn dự báo, USD và lãi suất chịu sức ép

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VOV, dantri, Reuters)

(GLO)- Thị trường lao động Mỹ tăng trưởng yếu hơn nhiều so với dự báo trong tháng 9, khiến kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất ngay trong tháng 10 giảm mạnh, đồng thời tác động đến đồng USD và lợi suất trái phiếu.

Theo Bộ Lao động Mỹ, trong tháng 9, nền kinh tế chỉ tạo thêm 29.000 việc làm phi nông nghiệp, thấp hơn nhiều mức 90.000 việc làm mà giới phân tích dự báo. Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4,1% lên 4,2%.

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Người lao động chờ tìm việc tại Mỹ. Ảnh minh họa: Reuters/TTXVN

Số liệu các tháng trước cũng được điều chỉnh giảm. Việc làm tháng 8 chỉ tăng 133.000, thay vì 162.000 như công bố ban đầu, trong khi tháng 7 được điều chỉnh từ tăng 21.000 thành giảm 10.000.

Tăng trưởng tiền lương cũng hạ nhiệt. Thu nhập bình quân theo giờ trong tháng 9 tăng 0,1% so với tháng trước và 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các số liệu trên cho thấy hoạt động tuyển dụng đang chậm lại, dù chưa xuất hiện dấu hiệu sa thải trên diện rộng. Thị trường lao động Mỹ hiện vẫn trong trạng thái tuyển dụng thấp, nhưng số người mất việc cũng thấp.

Báo cáo việc làm khiến giới đầu tư ít còn kỳ vọng việc Fed nâng lãi suất tại cuộc họp ngày 27 và 28-10. Xác suất tăng lãi suất có lúc xuống khoảng 13% ngay sau khi số liệu được công bố, sau đó tăng trở lại khoảng 22-23%, so với gần 70% hồi đầu tuần.

Fed đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9, đưa biên độ lãi suất tham chiếu lên 3,75-4%. Tuy nhiên, lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%, nên khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất vào cuối năm chưa được loại trừ.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số USD giảm khoảng 0,1% ngay sau báo cáo việc làm. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng giảm khi nhà đầu tư tăng kỳ vọng Fed tạm dừng tăng lãi suất.

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