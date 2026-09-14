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Thế giới

Thụy Điển đứng trước bài toán thành lập chính phủ sau kết quả bầu cử sít sao

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baoquocte, qdnd, Reuters)

(GLO)- Cuộc bầu cử Quốc hội Thụy Điển ngày 13-9 mở ra khả năng thay đổi chính phủ, khi liên minh trung tả đối lập tạm dẫn trước liên minh cánh hữu cầm quyền đúng một ghế.

Theo số liệu sơ bộ của Cơ quan Bầu cử Thụy Điển, với phần lớn phiếu đã được kiểm, liên minh do đảng Dân chủ Xã hội của bà Magdalena Andersson dẫn đầu được dự báo giành 175/349 ghế Quốc hội, trong khi liên minh cầm quyền của Thủ tướng Ulf Kristersson có 174 ghế.

Khoảng cách sít sao này khiến việc xác định lực lượng có khả năng đứng ra thành lập chính phủ mới vẫn chưa rõ ràng.

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Người dân bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Malmö, Thụy Điển, ngày 13-9. Nguồn: Getty Images

Cơ quan Bầu cử Thụy Điển cho biết việc kiểm phiếu chính thức bắt đầu từ ngày 14-9. Các phiếu bầu sớm và phiếu của cử tri ở nước ngoài cũng cần được tính đến trước khi kết quả cuối cùng được công bố. Vì vậy, cả bà Andersson và ông Kristersson đều chưa tuyên bố chiến thắng.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Thụy Điển đang chứng kiến những thay đổi đáng kể trên chính trường.

Chính phủ của ông Kristersson được thành lập từ năm 2022, với liên minh cánh hữu gồm đảng Ôn hòa, đảng Dân chủ Cơ đốc giáo và đảng Tự do, đồng thời nhận được sự ủng hộ của đảng Dân chủ Thụy Điển tại Quốc hội.

Lực lượng này có quan điểm cứng rắn về nhập cư và đã trở thành một nhân tố quan trọng trong cán cân quyền lực.

Đáng chú ý, đảng Dân chủ Thụy Điển được dự báo bị giảm tỷ lệ ủng hộ so với cuộc bầu cử năm 2022 và đứng thứ ba về quy mô, nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng trong các phương án hình thành chính phủ cánh hữu.

Trong khi đó, 4 đảng thuộc khối đối lập cánh tả, gồm đảng Dân chủ Xã hội, đảng Xanh, đảng Cánh tả và đảng Trung tâm có lợi thế sít sao về số ghế.

Tuy nhiên, giữa các đảng này vẫn tồn tại bất đồng về chính sách thuế, năng lượng và khả năng cùng tham gia một chính phủ.

Kết quả cuối cùng không chỉ quyết định lực lượng dẫn đầu, mà còn mở đầu quá trình thương lượng để hình thành chính phủ.

Nếu không có phương án nhận được sự ủng hộ cần thiết tại Quốc hội, Thụy Điển có thể phải đối mặt với một giai đoạn bất ổn chính trị kéo dài.

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