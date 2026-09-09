Thái Lan bắt 13 người lập trung tâm lừa đảo, nhắm tới hơn 1.000 nạn nhân Hàn Quốc

(GLO)- Ngày 8-9, cảnh sát Thái Lan ngày 8-9 thông báo bắt giữ 13 người, gồm 12 công dân Hàn Quốc và một công dân Trung Quốc, bị cáo buộc vận hành một trung tâm lừa đảo qua điện thoại tại một căn nhà thuê ở tỉnh Samut Prakan, phía Nam thủ đô Bangkok.

Theo cơ quan chức năng Thái Lan, nhóm này nhập cảnh Thái Lan và thuê một căn nhà sang trọng tại khu vực Bang Phli, tỉnh Samut Prakan để làm nơi hoạt động. Căn nhà được cải tạo thành một trung tâm gọi điện, với 13 vị trí làm việc.

Tại đây có 51 thiết bị máy tính và điện thoại sử dụng công nghệ gọi điện qua Internet (VoIP), 20 điện thoại di động, thiết bị định tuyến Internet cùng máy tính và các kịch bản phục vụ hoạt động lừa đảo.

Ảnh: nationthailand

Cảnh sát cũng thu giữ danh sách hơn 1.000 công dân Hàn Quốc cùng số điện thoại của họ và nhiều tài liệu giả mạo được trình bày như các văn bản chính thức của cơ quan công tố Hàn Quốc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm này sử dụng hệ thống VoIP để liên lạc với các nạn nhân tại Hàn Quốc.

Các đối tượng bị cáo buộc giả danh công tố viên hoặc quan chức Chính phủ Hàn Quốc, thông báo nạn nhân có liên quan đến một cuộc điều tra hình sự, sau đó gây sức ép để họ chuyển tiền.

Nhà chức trách cho biết nhóm đối tượng gồm 12 người Hàn Quốc và một người Trung Quốc.

Các nghi phạm bị cáo buộc đã bí mật vào Thái Lan khoảng 6 tháng trước và thường xuyên thay đổi địa điểm, khoảng 2 tháng một lần, nhằm tránh bị phát hiện.

Cảnh sát Thái Lan cho biết, cả 13 người bị bắt đều bị cáo buộc làm việc tại nước này mà không có giấy phép lao động.

Vụ bắt giữ là kết quả phối hợp giữa Cục Điều tra Trung ương Thái Lan, đơn vị chuyên trách phòng chống tội phạm công nghệ và bộ phận phụ trách thuộc Đại sứ quán Hàn Quốc tại Thái Lan trong hoạt động truy quét các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.