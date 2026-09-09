Nhật Bản: Hơn 1,17 triệu người tại Nagoya được cảnh báo khẩn cấp do mưa lớn

(GLO)- Ngày 8-9, lượng mưa lớn kỷ lục gây ngập trên diện rộng tại thành phố Nagoya, miền Trung Nhật Bản buộc chính quyền địa phương phát cảnh báo khẩn cấp ở cấp độ cao nhất đối với hơn 1,17 triệu người.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), mưa lớn tập trung tại khu vực tỉnh Aichi và Gifu, trong đó có Nagoya.

Cơ quan này đã phát cảnh báo đặc biệt cấp độ 5 về nguy cơ lũ đối với sông Shonai, cảnh báo nguy cơ xảy ra thiên tai ở mức rất cao tại các khu vực có nguy cơ ngập.

Tại Nagoya, lượng mưa trong 1 giờ có thời điểm vượt 100 mm. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư ngập nước, phương tiện bị mắc kẹt; hoạt động của xe buýt và tàu điện ngầm thành phố cũng bị gián đoạn.

Ngập lụt nghiêm trọng tại Nagoya, Nhật Bản sau những trận mưa lớn ngày 8-9. Ảnh: The Nation/Facebook WorldForumTh

Ở thời điểm cảnh báo cấp độ 5 được ban bố, khoảng 607.879 hộ với 1.172.102 người tại Nagoya thuộc diện phải khẩn cấp bảo đảm an toàn tính mạng.

Đây là mức cảnh báo cao nhất trong hệ thống cảnh báo thiên tai của Nhật Bản, được áp dụng khi nguy cơ xảy ra thảm họa nghiêm trọng ở mức đặc biệt cao.

Khoảng 3.500 người đã đến các điểm sơ tán trong thời gian mưa lớn. Thành phố Nagoya cũng triển khai các biện pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả, trong đó có tổ chức thu gom riêng rác thải phát sinh do mưa lũ và hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Mưa lớn xảy ra ngay trước thềm Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026, dự kiến khai mạc tại Aichi-Nagoya ngày 19-9.

Khoảng 400 vận động viên và nhân viên phục vụ Đại hội đang lưu trú tại Nagoya đã được sơ tán tạm thời đến nơi an toàn hơn.

Theo Thị trưởng Nagoya Ichiro Hirosawa, diễn biến mưa lũ hiện chưa ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức ASIAD.