Bão Bavi đổ bộ miền Đông Trung Quốc, gần 2 triệu người phải sơ tán

(GLO)- Ngày 11-7, bão Bavi đã đổ bộ miền Đông Trung Quốc, sau khi gây mưa lớn, gió mạnh tại các đảo phía Nam Nhật Bản và khu vực phía Bắc Đài Loan (Trung Quốc), khiến gần 2 triệu người tại Trung Quốc phải sơ tán và hoạt động giao thông tại nhiều nơi bị gián đoạn nghiêm trọng.

Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, bão Bavi đổ bộ lần đầu vào tỉnh Chiết Giang, vào khoảng 23 giờ 20 phút ngày 11-7 (giờ địa phương), với sức gió duy trì tối đa khoảng 144 km/h.

Mặc dù được dự báo tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc và suy yếu, bão Bavi vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn do mang theo lượng hơi ẩm rất lớn, có thể gây mưa trên diện rộng, lũ quét, nước sông dâng cao, gián đoạn giao thông và làm ngập úng đất nông nghiệp.

Tàu thuyền neo đậu tránh bão tại kênh đào Đại Vận Hà ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trung Quốc: Gần 2 triệu người sơ tán

Trước khi bão đổ bộ, Trung Quốc đã triển khai chiến dịch ứng phó quy mô lớn. Tại tỉnh Chiết Giang, khoảng 1,72 triệu người được sơ tán đến nơi an toàn. Hơn 130.000 người tại tỉnh Phúc Kiến, trên 100.000 người tại Bắc Kinh và khoảng 34.000 người tại các khu vực ven biển và có nguy cơ cao ở Thượng Hải cũng phải rời khỏi nơi ở.

Tại Chiết Giang, các hoạt động học tập, làm việc, giao thông và ngoài trời bị đình chỉ. Hơn 400 chuyến bay cùng hàng chục chuyến tàu bị hủy. Nhiều tuyến phà, trường học, công viên, điểm du lịch và địa điểm công cộng tại các khu vực chịu ảnh hưởng của thời tiết xấu cũng tạm ngừng hoạt động.

Hoàn lưu bão và các hình thái thời tiết liên quan cũng gây mưa lớn tại nhiều khu vực phía Bắc Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, hơn 100.000 người đã được sơ tán để phòng ngừa nguy cơ lũ lụt.

Mưa lớn cũng ảnh hưởng đến nhiều địa phương như Hà Bắc, Thiểm Tây và Liêu Ninh, khiến một số cơ sở và địa điểm công cộng phải đóng cửa.

Đài Loan: Sơ tán hơn 14.000 người, 113 người bị thương

Trước khi tới Trung Quốc đại lục, bão Bavi đi qua phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), nhưng không đổ bộ trực tiếp. Chính quyền đã sơ tán hơn 14.000 người, chủ yếu tại các khu vực miền núi phía Bắc và phía Đông.

Theo cơ quan cứu hỏa Đài Loan, 113 người bị thương, phần lớn do ngã xe máy, xe đạp, bị ngã trong gió mạnh hoặc bị các vật thể va trúng. Hơn 170.000 hộ gia đình từng bị mất điện do ảnh hưởng của bão.

Hoạt động hàng không bị gián đoạn nghiêm trọng, với 920 chuyến bay quốc tế và toàn bộ 282 chuyến bay nội địa bị hủy. Hầu hết các nơi đều cho người dân nghỉ tránh bão, đóng cửa trường học. Tuyến đường sắt cao tốc Bắc-Nam vẫn duy trì hoạt động nhưng giảm tần suất.

Tại một số khu vực ở Đài Bắc, gió giật khoảng 100 km/h làm cây đổ và nước sông dâng cao. Cơ quan khí tượng Đài Loan cảnh báo, mưa đặc biệt lớn tại khu vực phía Bắc và sóng nguy hiểm có thể cao tới 10m dọc bờ biển.

Nhật Bản: Bão gây gián đoạn giao thông tại miền Nam

Trước đó, bão Bavi đã càn quét đảo Okinawa và quần đảo Sakishima ở cực Nam Nhật Bản, gây mưa lớn, gió mạnh và làm gián đoạn hơn 200 chuyến bay.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo nguy cơ gió giật dữ dội, mưa lớn, sóng cao, sạt lở đất và ngập lụt tại các khu vực ven biển cũng như dọc các con sông. Gió mạnh được cảnh báo có khả năng gây hư hại nhà cửa, trong khi các vùng trũng đối mặt với nguy cơ ngập.

Sáng 11-7, khi ở khu vực phía Đông và Đông Nam đảo Miyako thuộc Okinawa, bão có thời điểm đạt sức gió tối đa lên tới 216 km/h và di chuyển với tốc độ khoảng 20 km/h. Sau khi đi qua quần đảo Sakishima, bão tiếp tục hướng về phía Trung Quốc.

Nhật Bản và Đài Loan chưa ghi nhận trường hợp tử vong do bão Bavi. Tuy nhiên, tại Philippines, mưa lớn do gió mùa Tây Nam tăng cường dưới tác động của bão đã gây lũ quét và sạt lở đất, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng.

Trước khi ảnh hưởng đến Đông Á, bão Bavi từng đạt cấp siêu bão khi quét qua Guam và quần đảo Bắc Mariana (vùng lãnh thổ của Mỹ ở phía Tây Thái Bình Dương), sau đó suy yếu trong quá trình di chuyển trên Thái Bình Dương.