Iran mở rộng vùng hạn chế hàng hải ra Vịnh Oman và Biển Arab

(GLO)- Ngày 9-9, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo thiết lập vùng hạn chế hàng hải mới ngoài Eo biển Hormuz, trải từ hướng cảng Chabahar qua một phần Vịnh Oman và Biển Arab.

Người phát ngôn IRGC Hossein Mohebbi cho biết, phạm vi cụ thể của khu vực hạn chế sẽ được công bố sau.

Ông cảnh báo các tàu đi vào khu vực này mà không phối hợp trước với Iran có thể phải chịu các biện pháp trừng phạt của Tehran, trong đó có khả năng bị từ chối một số dịch vụ liên quan khi tiếp tục hoạt động tại eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Động thái trên được đưa ra sau khi Iran cảnh báo về khả năng thiết lập một vùng hạn chế hàng hải rộng hơn tại khu vực Vịnh Ba Tư, trong trường hợp Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép đối với Tehran.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh hoạt động hàng hải quanh Eo biển Hormuz tiếp tục chịu tác động từ các cuộc tấn công giữa Iran và Mỹ.

Cùng ngày, Iran tuyên bố đã tấn công 10 tàu gần Eo biển Hormuz, sau khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 5 tàu chở dầu của Iran.

Phía Mỹ cho rằng các cuộc tấn công của Washington là hành động đáp trả những vụ Iran sử dụng tên lửa nhằm vào tàu chiến Mỹ.

Cơ quan an ninh hàng hải Anh (UKMTO) cũng đã tiếp nhận thông tin về nhiều tàu thương mại bị tấn công tại khu vực phía Bắc Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, trong đó có những tàu bị hư hại hoặc mất khả năng hoạt động.

Dữ liệu sơ bộ do công ty phân tích hàng hải Kpler công bố cho thấy, chỉ có 6 tàu chở hàng hóa đi qua Eo biển Hormuz trong ngày 8-9, giảm so với 9 tàu một ngày trước đó và thấp hơn mức trung bình 12 tàu/ngày trong 10 ngày trước.

Trước khi tình hình xung đột leo thang, khoảng 125 tàu thương mại được ghi nhận đi qua tuyến hàng hải này mỗi ngày.

Trong khi đó, Iran và Oman đang tiến hành đàm phán về tuyến vận chuyển tạm thời và an toàn qua Eo biển Hormuz.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết các cuộc đàm phán đã đạt những bước tiến đáng kể và đang ở giai đoạn hoàn tất.